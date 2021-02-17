خلال رابع لقاءاته الحوارية.. وزير الرياضة: فخور بنواب برلمان الشباب

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عددًا من أعضاء برلمان الشباب من محافظات"شمال سيناء، الاسكندرية، اسيوط، دمياط"، ضمن رابع اللقاءات الستة لأعضاء برلمان الشباب بمحافظات الجمهورية خلال شهري فبراير ومارس 2021، والتي تعقدها الوزارة بمركز التعليم المدني بالجزيرة تحت شعار " كن قياديًا.. كن مؤثرًا"، مع الفائزين في انتخابات برلمان الشباب التي أجرتها وزارة الشباب والرياضة إلكترونيا.





حضر اللقاء -بحسب بيان الأربعاء- النائب ابراهيم ابو شعيرة عضو مجلس النواب، النائب فايز ابو حرب عضو مجلس الشيوخ، والدكتور يوسف ورداني مساعد الوزير، ومحمد حسن معاون الوزير، وممدوح عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون الوزير، الدكتورة ايمان عبد الجابر رئيس الادارة المركزية لمراكز الشباب وقدرية طلحة مدير عام التعليم المدني والقيادات الشبابية، الدكتورة ميرفت سيد احمد مدير عام الادارة العامة للقيادات الشبابية، راندا البيطار مدير عام برلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة.





وقال الدكتور أشرف صبحي :"أن برلمان الشباب هو امتداد لنوع آخر من البرلمان وهو برلمان الطلائع، فانتم علي قدر كبير من الوعي والتثقيف مما يدعم قيم الولاء والانتماء لديكم، ونعكف علي تطوير البرلمان بصورة مستمرة، فالقيادة السياسية تركز علي أهمية اعادة الثقة المتبادلة بين الشباب والدولة، فعلاقتنا بالشباب علاقة تفاعلية بالتدريب والتأهيل".

وأشار"صبحي" الي ان وزارة الشباب والرياضة تقدم برامج متعددة تختص بالتثقيف وغرس مبادئ التطوع والتدريب والتوعية السياسية المركزة منذ 2003، مقدما الشكر لمن وضع البذرة الاولي لبرلماني الشباب والطلائع.



