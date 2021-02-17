لأول مرة.. إسرائيل تدخل لقاحات كورونا إلى غزة

نقل صباح اليوم الأربعاء 1000 جرعة من لقاح سبوتنيك من رام الله إلى قطاع غزة لتطعيم الطواقم الطبية .





وذكرت مواقع إسرائيلية بأن شحنة اللقاحات الذي تبرعت به روسيا الى السلطة الفلسطينية وصلت إلى معبر بيت حانون في طريقها إلى قطاع غزة وذلك بعد موافقة القيادة السياسية في اسرائيل.





وطلبت السلطة الفلسطينية نقل 2000 جرعة لقاح إلى غزة من المخصصات التي حصلت عليها من روسيا ، لكن إسرائيل لم توافق على الخطوة.





وتجدر الإشارة إلى أن قرار الموافقة على نقل اللقاحات من الضفة الغربية إلى قطاع غزة يعود إلى المستوى السياسي في اسرائيل وبضغط من جهات دولية .