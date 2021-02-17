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حوادث

حملات أمنية مكبرة لضبط مروجى المواد المخدر بالقاهرة والجيزة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:00 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (القاهرة ، الجيزة) تم استهدافهم وأمكن ضبط (10 طرب لمخدر الحشيش وزنت كيلوجرام - مكبس بمشتملاته - 4خزينة سلاح - 122 طلقة نارية - مبالغ مالية - 2 هاتف محمول - ميزان حساس) بحوزة ( 3 عاطلان "لهم معلومات جنائية") وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهم حال استقلالهم سيارة بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة.

وضبط (3 طربة لمخدر الحشيش - بندقية آلية - 2 خزينة سلاح – كمية من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة - مبالغ مالية - عدد 3 هاتف محمول) بحوزة (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية") وذلك فى كمين أعد خصيصًا لضبطهما حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الوايلى بالقاهرة.

 وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.
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