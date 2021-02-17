ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

وزيرة الصحة: جار استكمال تطعيم باقى الأطقم الطبية الموجودين داخل مستشفيات العزل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 01:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، آخر المستجدات الخاصة بمواجهة فيروس "كورونا"، مشيرة إلى إجمالى ما وصلت إليه أعداد الحالات المصابة، وكذا التى تعافت وخرجت من المستشفيات حتى اليوم، إلى جانب معدل الإصابات الاسبوعى، وتوزيع تلك الإصابات على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى نسب الاشغال الخاصة بأسرَّة مستشفيات العزل، سواء الداخلى منها، أو الرعاية، أو أجهزة التنفس الصناعى.

وتناولت الوزيرة مستجدات موقف اللقاحات الخاصة بفيروس "كورونا"، وما تم توفيره من تلك اللقاحات للفرق الطبية الموجودة بكافة مستشفيات العزل والصدر والحميات، مشيرة إلى أنه جار استكمال تطعيم باقى الأطقم الطبية الموجودين داخل المستشفيات المخصصة من قبل وزارة الصحة لمواجهة الفيروس، وكذا المستشفيات التابعة لمؤسسات القوات المسلحة والشرطة والمستشفيات الجامعية.

ونوهت وزيرة الصحة خلال العرض إلى الدراسات التى أجريت حول مدى إمكانية حدوث الإصابة بفيروس "كورونا" للمرة الثانية، موضحة أن الدراسات أشارت إلى أن الإصابة الأولى بالفيروس لا تمنع من الإصابة به مرة أخرى، وأنه لا يمكن التنبؤ بالفترة الزمنية ما بين الإصابة الأولى والثانية فى الفئات العمرية المختلفة، كما أنه لا يمكن التنبؤ  بشدة الأعراض المصاحبة للإصابة الثانية بفيروس "كورونا".

وتطرقت الوزيرة إلى التقرير المنشور فى الجريدة العالمية لأبحاث البيئة والصحة العامة، حول الإدارة والنتائج لجائحة كورونا في مصر، خلال الفترة من فبراير الى أغسطس 2020 "الجائحة الأولى"، والذى استعرض ملخصًا للبيانات الوبائية خلال تلك الموجة الأولى لانتشار المرض في مصر؛ حيث أشار التقرير إلى أن مصر تُعد أول دولة أفريقية تعلن عن أول اصابة بالكورونا في 14 فبراير 2020، كما أنه وفقًا لتقييم منظمة الصحة العالمية، فقد جاءت مصر في المستوى الرابع لقياس مدى التأهب واستعداد الدول لمواجهة المخاطر والطوارئ الصحية، ومنها الاستجابة للمتغيرات في ظل جائحة فيروس "كورونا"، مع النمسا وقبرص وفرنسا وروسيا بالإضافة الى 22 دولة أخرى، ولفت التقرير إلى إشادة منظمة الصحة العالمية بإعادة انتعاش النظام الصحي المصرى، وتطوير مستوى الرعاية الصحية والإنفاق الصحي، حيث تم توفير دور الرعاية الأساسية على بعد أقل من 5 كم لأكثر من 95% من السكان، وكذا زيادة الإنفاق على الصحة للفرد بمعدل 7.11%.

كما تناول التقرير جهود الحكومة فى التعامل مع جائحة فيروس "كورونا"، والإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة فى هذا الإطار، إلى جانب الإجراءات الاقتصادية للتعامل مع تداعيات هذه الجائحة، والتى تضمنت تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة آثار جائحة "كورونا".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

مركز في كل محافظة.. وزيرة الصحة تعلن تفاصيل تقديم لقاح كورونا الصيني سينوفارم للمواطنين

حقيقة استقبال مصابين بكورونا بطرقات مستشفيات العزل

الصحة: بدء تطعيم لقاح كورونا لـ الأطقم الطبية.. وهذا موعد توزيعه بالمستشفيات

وزيرة الصحة: 1315 من الأطقم الطبية تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا

100 % منهم.. هالة زايد تكشف عن مفاجأة خلال الساعات المقبلة

وزيرة الصحة تزف بشرى بشأن علاج وتحاليل كورونا .. وتؤكد : انفراجة قوية في توفير لقاحات الفيروس قريبا

ترشيحاتنا

البحرين تعلن خبرا سارا لمن تلقى التطعيم ضد كورونا

تعرف على تفاصيل الحالة المرضية لعائلة رضوى الشربيني.. والدتها بالعناية المركزة

الحرارة تحت الصفر.. الأرصاد: منخفض جوي يضرب البلاد اليوم مصحوبا بأمطار غزيرة وعواصف

الوزراء: إنشاء مدرسة للتعليم الأساسي بالمرج

وصول جثمان الدكتور أحمد طه الريان للجامع الأزهر.. صور

ابنها توفي وماتت بعده بـ5 دقائق من الحزن.. اللحظات الأخيرة لوفاة أم وابنها في بني سويف

Advertisements

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

اصطحبها في نزهة والتقط سلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

أول فيديو يرصد تحطم سيارة الإعلامي عمرو أديب إثر حادث سير مروع

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

الصحة العالمية تعلن نبأ سارًا بشأن إصابات كورونا

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في حادث عمرو أديب على وصلة دهشور

ماذا يحدث للميت بعد الدفن.. وكيف يقضي الليلة الأولى؟.. معلومات عن البرزخ

سقوط أكبر كمية أمطار وثلوج.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو.. واليوم ذروة الانخفاض

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة.. جمس همر 2022 تظهر على أرض الواقع | صور

وسط فرحة كبيرة من الأهالي.. الثلوج تتساقط في سانت كاترين

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور