وزيرة الثقافة تطلق الاحتفالات بمئوية ثروت عكاشة من الأوبرا

تطلق الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الاحتفال بمئوية الدكتور ثروت عكاشة احد ابرز رموز الثقافة المصرية ووزيرها الاسبق والتى تتواصل طوال العام الجارى وتبدا بحفل لاوركسترا القاهرة السيمفونى فى الثامنة مساء السبت 20 فبراير على المسرح الكبير.





يأتي ذلك بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية ونجلا الراحل محمود ونورا وشقيقه الدكتور احمد عكاشة .





يستهل الحفل بفيلم تسجيلى يستعرض انجازات الدكتور ثروت عكاشة وجهوده فى تاسيس الكثير من الهيئات الثقافية ودوره فى انقاذ الاثار المصرية ، يليه كلمة للدكتور احمد عكاشة ، ثم تلقى وزيرة الثقافة كلمتها وتكرم اسم الراحل بعدها يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو احمد الصعيدى ومشاركة كورال اكابيلا نخبة من اعمال الموسيقار العالمى فاجنر التى كان يعشقها ثروت عكاشة منها مقدمة تريستان وإيزوالدا ، افتتاحية الهولندي الطائر ،بروليود أساتذة نورمبرغ ، بروليود لوهينجرين

و مقدمة من اوبرا تانهاوزر الى جانب افتتاحية احتفالية لقائد الحفل المايسترو احمد الصعيدى .



