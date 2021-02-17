وزيرة الثقافة تطلق الاحتفالات بمئوية ثروت عكاشة من الأوبرا

تطلق الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة فعاليات الاحتفال بمئوية الدكتور ثروت عكاشة احد ابرز رموز الثقافة المصرية ووزيرها الاسبق والتى تتواصل طوال العام الجارى وتبدا بحفل لاوركسترا القاهرة السيمفونى فى الثامنة مساء السبت 20 فبراير على المسرح الكبير.
يأتي ذلك بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الاوبرا المصرية ونجلا الراحل محمود ونورا وشقيقه الدكتور احمد عكاشة .
يستهل الحفل بفيلم تسجيلى يستعرض انجازات الدكتور ثروت عكاشة وجهوده فى تاسيس الكثير من الهيئات الثقافية ودوره فى انقاذ الاثار المصرية ، يليه كلمة للدكتور احمد عكاشة ، ثم تلقى وزيرة الثقافة كلمتها وتكرم اسم الراحل بعدها يقدم اوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو احمد الصعيدى ومشاركة كورال اكابيلا نخبة من اعمال الموسيقار العالمى فاجنر التى كان يعشقها ثروت عكاشة منها مقدمة تريستان وإيزوالدا ، افتتاحية الهولندي الطائر ،بروليود أساتذة نورمبرغ ، بروليود لوهينجرين
و مقدمة من اوبرا تانهاوزر الى جانب افتتاحية احتفالية لقائد الحفل المايسترو احمد الصعيدى .
يشار ان احتفالات الثقافة بمئوية الدكتور تستمر طوال 2021 وتشمل مؤتمرًا بعنوان " ثروت عكاشة.. فارس الثقافة المصرية " بالمجلس الأعلى للثقافة في أبريل ، مؤتمرًا بالمركز القومي للترجمة في اكتوبر لمناقشة ما ترجمه الراحل من أعمال ، مجموعة من الندوات المتنوعة التي تتناول سيرة الدكتور ثروت عكاشة من أهمها ثروت عكاشة بين الثقافة والسياسة - دور ثروت عكاشة في إنقاذ معبد أبو سمبل - مؤسسات وزارة الثقافة التي انشاها ثروت عكاشة وغيرها وتعقد في المجلس الأعلى للثقافة ومختلف قصور الثقافة بالمحافظات ، احتفالية خاصة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب ، اطلاق جائزة ثروت عكاشة لترجمة الفنون السمعية والبصرية من اللغة العربية وإليها ، تنظيم معرضًا مشتركًا بين قطاع الفنون التشكيلية والهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية في اوائل شهر إبريل يتناول مجال الفن التشكيلي في فترة ثروت عكاشة ويصاحبه عرض لمجموعة من المستنسخات لوثائق هامة في تلك الفترة ، اصدار الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية والهيئة المصرية العامة للكتاب والهيئة العامة لقصور الثقافة الكثير من المطبوعات عن الراحل ، احتفالية كبري في أكاديمية الفنون لجيل كبار العازفين والفنانين الذين عاصروا فترة الدكتور ثروت عكاشة ، احتفالية كبري في معبد ابو سمبل خلال شهر سبتمبر بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات ، كما يقوم صندوق التنمية الثقافية بتقديم فيلم وثائقي للفنان حسين بيكار يدور حول توثيق خطوات نقل معبد ابو سمبل في شهر ابريل واحتفالية كبرى ينظمها قطاع الانتاج الثقافى تقام فى مسرح البالون .