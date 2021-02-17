إحالة رئيس القطاع القانوني بأبحاث المياه الجوفية للمحاكمة

قررت وزارة العدل في القضية رقم 23 لسنة 63 قضائية عليا إحالة رئيسي القطاع القانوني الحالي والسابق ومديري القضايا ومحاميين بالشركة العامة للأبحاث والمياة الجوفية "ريجوا" للمحاكمة التأديبية العاجلة لإرتكابهم مخالفات مالية وإدارية وقانونية.





كشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين الستة لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح التي من شأنها المساس بمالية الدولة.





وتبين من أوراق القضية أن المحامي تقاعس عن إتخاذ إجراءات مخاطبة الإدارات المختصة بالشركة بشأن ملف أحد العاملين، أو الوقوف على طبيعة عمله بالشركة أثناء مباشرة الدعوى المقامة من ورثته مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله دون وجه حق.





وأهمل في مباشرة الإستئناف رقم 5510 لسنة 54 قضائية المقام من ورثة العمل والإستئناف الفرعي المقام من الشركة ضد الورثة بعدم إبداء دفوع أو تقديم مستندات تفيد بعدم وجود أي صلة علاقة للعامل بالشركة مما ترتب عليه صدور حكم بالزام الشركة جهة عمله بسداد 160 الف جنيه دون سند من القانون.





وتقاعس ورئيس القطاع القانوني السابق خلال الفترة من 23 يناير 2017 حتى أول يناير يناير 2019 عن إسناد ملف الدعوى رقم 706 لسنة 2017 مدني كلي ملوي المقامة من ورثة العامل ضد الشركة إلى أحد المحامين بالإدارة القانونية لمباشرتها مما ترتب عليه صدور حكم ضد جهة عمله بإلزامها بسداد مبالغ مالية دون سند قانوني.





وأهمل بالإشتراك مع القائمين بعمل مدير عام القضايا والتحقيقات في الإشراف على أعمال المحال الأول مما تسبب في إرتكابه الوقائع المنسوبة إليه.





وأكدت التحقيقات أن المحامي لم يتخذ الإجراءات القانونية حيال المذكرة المحالة اليه لإتخاذ اللازم قانونًا بشأن مذكرة المحال الثالث بشأن إهمال المحال الأول في متابعة الإستئناف.





وتضمن تقرير الإتهام أن رئيس القطاع القانوني للفتوى والتشريع الحالي تقاعس عن تنفيذ تأشيرة رئيس مجلس إدارة الشركة بإحالة مذكرة المحال الثالث لوزارة العدل للتحقيق مع المحال الأول لإهماله في مباشرة عمله، وأسند التحقيق للمحال بالمخالفة لقانون الإدارات القانونية.