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تعليم

تعيين "أبو الدهب" قائما بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:06 م
صدى البلد
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شمس يونس
 أصدر  الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر قرارًا بتعيين الدكتور السيد محمد أبودهب قائمًا بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الأقصر.

ومن الجدير بالذكر أن الدكتور أبوالدهب  حصل علي  بكالوريوس علوم وتربية عام ١٩٩٥مـ - تخصص رياضيات، جامعة جنوب الوادى ، كما حصل علي بكالوريوس علـوم عام ١٩٩٧مـ  - تخصص رياضيــات، جامعة جنوب الوادى، و حصل علي  الماجستير فى العلوم رياضيات ٢٠٠١مـ، كلية علوم سوهاج، جامعة جنوب الوادى، وحصل علي دكتوراه الفلسفة في العلوم رياضيات "رياضيات تطبيقية" ٢٠٠٥مـ، كلية العلوم جامعة أسيوط.

 كما شغل  العديد من المناصب، حيث عمل مدرس للرياضيات التطبيقية عام ٢٠٠٦مـ بكلية علوم قنا - جامعة جنوب الوادي، أستاذ مساعد بكلية المعلمين بجازان بالمملكة العربية السعودية في العام الجامعي 1426/1427هـ، أستاذ مساعد في العلوم رياضيات "رياضيات تطبيقية" في 23/1/2012مـ، أستاذ الرياضيات التطبيقية المساعد- قسم الرياضيات والإحصاء- كلية العلوم- جامعة الطائف- السعودية 2010 حتى 2012، أستاذ الرياضيات التطبيقية المشارك- قسم الرياضيات والإحصاء- كلية العلوم- جامعة الطائف- السعودية 2012 حتى 2017، أستاذ الرياضيات التطبيقية - قسم الرياضيات والإحصاء - كلية العلوم- جامعة الطائف- السعودية 2017 حتى 7/2020، أستاذ الرياضيات التطبيقية بقسم الرياضيات بكلية علوم قنا - جامعة جنوب الوادي في 29/6/2017مـ. 

كما تم إدراجه في عام ٢٠٢٠مـ في التصنيف العالمي لجامعة ستانفورد في نسبة أعلى ٢٪ لعلماء العالم، كما تم تكريمه في 16 أكتوبر 2017مـ من قبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي ومنحه "نوط الامتياز من الطبقة الأولى" الممنوح من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للسادة العلماء.
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