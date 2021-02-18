بطريقتين.. كيفية تفعيل الوضع الداكن على هواتف أندرويد

أصبحت معظم تطبيقات الهواتف الذكية تدعم خاصية الوضع المظلم Dark Mode ، وذلك إلى جانب متصفحات الويب وأنظمة التشغيل، حيث زودت شركة جوجل نظام التشغيل أندرويد 10 بخاصية الوضع الليلي، والذي يعمل على توفير عمر البطارية، ويقلل من إجهاد العين عند استخدام الهاتف الذكي أثناء الليل.









فإذا كنت من مستخدمي هواتف أندرويد وترغب في تفعيل ميزة الوضع الليلي " Dark Mode"، فاتبع إحدى الطرق التالية:









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الطريقة الأولى: كيفية تفعيل الوضع المظلم على أندرويد 10:





تدعم شركة جوجل نظام التشغيل أندرويد 10، بميزة الوضع الليلي " Dark Mode"، ولتفعيل الخاصية إذا كان هاتفك يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10، يمكنك اتبع الخطوات التالية:









الخطوة الأولى: افتح تطبيق الإعدادات Settings على هاتفك الأندرويد.









الخطوة الثانية: من قائمة الخيارات انقر على عرض Display.









الخطوة الثالثة: في الجزء العلوي من صفحة العرض، قم بتشغيل الوضع الداكن بالنقر فوق داكن "Dark".









الخطوة الرابعة: قم بتحديد إعدادات الوضع الداكن والتحكم في طريقة عمل الميزة، ويتيح ذلك لك بالإيقاف والتشغيل تلقائيا بناء على التوقيت الذي تحدده من اليوم.











الطريقة الثانية: كيفية تفعيل الوضع المظلم على أندرويد 9 أو إصدار أقدم:





لا تدعم الإصدارات الأقدم من أنظمة التشغيل أندرويد ميزة الوضع الليلي ضمن إعداداتها، بدلًا من ذلك، يمكنك تثبيت أي من تطبيقات يدعم ميزة الوضع المظلم على متجر "جوجل بلاي"، واتبع الخطوات التالية:









1. قم بتثبيت تطبيق Poco Launcher، على هاتفك الذكي هو تطبيق لانشر مجاني.









2. افتح تطبيق Poco Launcher، وقم بمنحه الأذونات المطلوبة.









3. قم بالنقر على الثلاثة خطوط الأفقية أعلى يسار التطبيق للوصول إلى الإعدادات.









4. من إعدادات تطبيق Poco، انقر على خيار "الخلفيات" من قسم التخصيص.









5. قم بالنقر على خيار الوضع الداكن، ثم انقر على زر تعيين.