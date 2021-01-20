ميزة جديدة في هواتف أندرويد تحافظ على بطارية هاتفك.. تفاصيل

لطالما عاني مستخدمو الهواتف الذكية من مشكلة نفاذ شحن البطارية سريعًا، الأمر الذي يتطلب الاستعانة لتواجد الشاحن بحوزتهم، أو اللجوء لبنك طاقة "باور بانك"، لضمان أطول عمر ممكن للبطارية، مما يجعل تجربة استخدام الهاتف غير جيدة على الإطلاق.





وبحسب جي إس إم آرينا التقني، قررت شركة جوجل المالكة لنظام أندرويد الشهير والأكثر انتشارًا عالميًا بين الهواتف الذكية، طرح ميزة جديدة من شأنها إطالة عمر بطارية الهاتف الذكي أكثر وقت ممكن.





حسبما أطلقت عليها جوجل ، لحل هذه المشكلة من خلال تقليم حجم البيانات الخاصة بالتطبيقات غير المستخدمة، وبالتالى سيصبح الهاتف سريعًا، مما يقلل من الضغط بكثرة على معالج الهاتف أو الجهاز اللوحي "تابلت"، وبالتالى يطيل عمر البطارية. جاءت ميزة "Hibernation "





و سيمكن لمستخدمي أندرويد 12 الجديد إستخدام ميزة "Hibernation " الجديدة، بينما مستخدمي أندرويد 11 يستطيعون ذلك فى 11 فبراير المقبل، للتخلص من الملفات الكبيرة الخاصة بالتطبيقات غير المستخدمة، و جعل أداء البطارية و المعالج أكثر كفاءة.





جدير بالذكر أن ميزة "Hibernation" الجديدة لن تمسح أى تطبيقات، فقط ستقلل حجم بيانات التطبيقات الغير مستخدمة، بعدما ذكرت تسريبات غير صحيحة مؤخرًا أن هذه الميزة قد تحذف تطبيقات هاتفك.