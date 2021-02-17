ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

تصميم موحد للمراكز وسكن كريم.. رئيس الوزراء: مراكز خدمية بالمشروع القومي لتطوير القرى

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:12 م
صدى البلد
Advertisements
محمود مطاوع
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، منذ قليل؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية للمشروع القومي لتطوير القرى المصرية، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن مبادرة "حياة كريمة"، وذلك بحضور كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات المعنية.


وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تنفيذ توجيهات الرئيس بشأن مبادرة "حياة كريمة"، التي تستهدف توفير الخدمات المختلفة لأهالينا بالقرى الأكثر احتياجًا، ولا سيما ما يتعلق بإنشاء مجمعات أو مراكز خدمية في تلك القرى المستهدفة.


وكان الدكتور مصطفى مدبولي وجّه بضرورة وسرعة الاتفاق على مكونات وتصميم مراكز الخدمات، التي سيتم تنفيذها، على أن يكون تصميما موحدا لجميع المراكز، كما كلف، في الوقت نفسه، بإعداد نموذج موحد للوحدات السكنية التي سيتم تنفيذها، " سكن كريم"، والتي تهدف لدعم الفئات الأولى بالرعاية.


وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات التي قامت بها وزارة التنمية المحلية لتنفيذ البرنامج القومي لتطوير الريف المصري، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم الانتهاء من تحديد الوضع الراهن والاحتياجات التنموية في 51 مركزا إداريا، ووضع خطط التنمية المتكاملة لها، وموافاة مجلس الوزراء بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء: "حياة كريمة" تدخل 1000 تجمع ريفي بداية من يناير

الحكومة: تحديد أبوقرقاص وساحل سليم ضمن 45 مركزا للتوسع في حياة كريمة

حياة كريمة| محافظ المنيا يراجع خطة تطوير 5 مراكز في الـ"1000 قرية"..صور

رئيس الوزراء: تكليف رئاسي بالشراء المركزي لمهمات ومعدات مشروع تطوير القرى من الإنتاج المحلى

رئيس الوزراء: وزارة الإسكان والهيئة الهندسية يتوليان تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير القرى المصرية.. وحصر قائمة بشركات المقاولات المحلية في كل محافظة للاستفادة بها في المشروع

الحكومة: تكليف الهيئة الهندسية بالإشراف على تطوير وتنمية القرى المصرية بـ 10 محافظات

ترشيحاتنا

هل تقبل قراءة القرآن بدون وضوء ؟ .. امين الإفتاء يجيب

الإمارات تسجل قفزة جديدة في عدد إصابات كورونا اليومية

إسكان البرلمان توجه رسالة طمأنة للمالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم

آخر تطورات الحالة الصحية للإعلامى عمرو أديب بعد تعرضه لحادث سير

تحريات وتفريغ كاميرات.. تحقيقات موسعة في حادث عمرو أديب على وصلة دهشور

باتشيكو يظهر العين الحمراء للاعبي الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي

Advertisements

اصطحبها في نزهة والتقط سيلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

إلغاء صحة التوقيع.. تعرف على طريقة تسجيل شقتك فى الشهر العقارى بالنظام الجديد

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

بعد حادث عمرو أديب وتهشم سيارته.. لميس الحديدي تنشر آية قرآنية

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

200 جنيه حد أدنى لإيجار الشقق و300 جنيه للوحدات الإدارية|تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. ريهام أيمن في إطلالة عفوية مع ابنها.. شاهد

بـ الكاجوال.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام

علاج للرشح والزكام في يوم واحد بالأعشاب