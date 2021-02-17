ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خسرت 2ر6 مليار جنيه.. تراجع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 03:20 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
أ ش أ
سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم /الأربعاء/، مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الأستثمار المحلية والمستثمرين العرب، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء.
وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر6 مليار جنيه، لينهى التعاملات عند مستوى 4ر700 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 5ر5 مليار جنيه،تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل ملكية.
وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة05ر1 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى17ر11413 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 67ر1 في المائة ليبلغ مستوى 3ر2376 نقطة.. وشملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 46ر1في المائة ليبلغ مستوى 11ر3403 نقطة. 
وفي ختام التعاملات، سجلت ارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، فيما تراجعت أسعار أسهم 138 شركة، وحافظت 20 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

اصطحبها في نزهة والتقط سيلفي معها.. رجل يدفع زوجته الحامل من قمة جبل على ارتفاع ألف متر

خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

إلغاء صحة التوقيع.. تعرف على طريقة تسجيل شقتك فى الشهر العقارى بالنظام الجديد

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

بعد حادث عمرو أديب وتهشم سيارته.. لميس الحديدي تنشر آية قرآنية

ننشر تفاصيل كاملة عن مواعيد ونظام امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي 2021

200 جنيه حد أدنى لإيجار الشقق و300 جنيه للوحدات الإدارية|تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس البيت.. ريهام أيمن في إطلالة عفوية مع ابنها.. شاهد

بـ الكاجوال.. هبة مجدي تستعرض جمالها على إنستجرام

علاج للرشح والزكام في يوم واحد بالأعشاب