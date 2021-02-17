خسرت 2ر6 مليار جنيه.. تراجع جماعي بمؤشرات البورصة في ختام التعاملات

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات، اليوم /الأربعاء/، مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الأستثمار المحلية والمستثمرين العرب، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأجانب نحو الشراء.

وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 2ر6 مليار جنيه، لينهى التعاملات عند مستوى 4ر700 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت 5ر5 مليار جنيه،تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسين وصفقات نقل ملكية.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (إيجي إكس 30) بنسبة05ر1 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى17ر11413 نقطة، وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس70) بنسبة 67ر1 في المائة ليبلغ مستوى 3ر2376 نقطة.. وشملت الانخفاضات مؤشر (إيجي إكس100) الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 46ر1في المائة ليبلغ مستوى 11ر3403 نقطة.