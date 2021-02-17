الإجمالي 87 مسجدا.. السعودية تغلق 8 مساجد بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين المصلين

أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، عن إغلاق 8 مساجد مؤقتا بأربع مناطق، بعد ثبوت 10 حالات كورونا بين صفوف المصلين.





وبذلك، وصل مجموع ما تم إغلاقه خلال عشرة أيام 87 مسجدا تم فتح 70 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على صحة المصلين وتوفير أعلى معايير السلامة لهم، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.





وأشارت الوزارة السعودية، في تقرير صادر اليوم، أن المساجد المغلقة ثلاثة في منطقة الرياض حيث تم رصد أربع حالات إصابة بكورونا؛ حالتان في مسجد بمركز السيح بمحافظة الزلفي، وحالة واحدة في مسجد بمحافظة الرين، وحالة واحدة بمسجد بحي عرقة بالرياض، وثلاث حالات في مسجدين في مدينة سكاكا بمنطقة الجوف، وحالة واحدة بمسجد بمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، وحالتان في مسجدين بمحافظة الدرب بمنطقة جازان.





وأشارت الوزارة إلى فتح 8 مساجد اليوم بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة؛ أربعة مساجد بمنطقة الرياض، ومسجد واحد في كل من المناطق التالية: المدينة المنورة، والشرقية، والباحة، وتبوك.



