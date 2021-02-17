حسام حسن يعلن تشكيل الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الدوري

أعلن حسام حسن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة سيراميكا كليوباترا في اللقاء الذي يجمع بينهما بعد قليل ضمن منافسات الجولة الـ14 من بطولة الدوري المصري.









وجاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-