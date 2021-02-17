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رياضة

نيمار مهدد بالغياب عن موقعة العودة أمام برشلونة بسبب السخرية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:36 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق باريس سان جيرمان، نتيجة تاريخية؛ بعد فوزه برباعية مقابل هدف على برشلونة في المواجهة التي أقيمت مساء الثلاثاء، ضمن مواجهات ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وسخر البرازيلي نيمار من ركلة الجزاء المحتسبة لصالح برشلونة أمس الثلاثاء، عبر حسابه على تويتر.

وأكدت صحيفة "ديلي ميل" إن نيمار قد يتعرض لعقوبة، بسبب المادة رقم 11 بقواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم التي تمنع اللاعبين من الإهانة أو القيام بسلوك آخر ينتهك القواعد المتعارف عليها.

وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبة قد تصل إلى الإيقاف لمباراتين، ما يعني أنه قد يغيب عن مواجهة الإياب ضد برشلونة في العاشر من شهر مارس المقبل، بجانب ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في حالة التأهل.

وأصبح باريس سان جيرمان أول فريق يهزم برشلونة على ملعب كامب نو في مراحل خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا منذ بايرن ميونخ في 2013.
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