رئيس مدينة رأس سدر يتابع عمليات رصف الطرق في جنوب سيناء.. شاهد

تابع المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر عمليات رصف الطرق بالشوارع والميادين بمدينة راس سدر والتي ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .





وتشمل الأعمال عدد من مشروعات التجميل و الرصف و إنشاء ورفع كفاءة طرق جديدة حيث تفقد "حمادة" نسب التنفيذ الخاصة بمشروع تجميل و تطوير منطقة السوق التجاري و متابعة الانتهاء من تركيب البلدورات و تركيب أعمدة الإنارة الخاصة بالشوارع .





جاء ذلك بناء علي تعليمات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لرؤساء المدن بضرورة متابعة كافة المشروعات التي تتم علي أرض المحافظة بجميع المدن و التشديد علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.





كما تفقد حمادة أعمال رصف بمنطقة إسكان حي الزيتون السياحي، حيث تم الانتهاء من تمهيد التربة و تركيب أنفاق أسفل الطرق وذلك للحفاظ علي الشوارع بعد رصفها .





بالإضافة لمتابعة أعمال تمهيد التربة الرملية بالطريق الداخلي من المدينة لقرية أبو صويرة والذي بدأ العمل بها حاليًا .





وشدد رئيس المدينة علي ضرورة إنتهاء تلك الأعمال وفقا للخطة الزمنيه المتفق عليها .





واعلن رئيس المدينة البدء في رفع كفاءة وتطوير شامل لطريق القري السياحية والفنادق قريبا وذلك وفقا لتوجيهات السيد محافظ جنوب سيناء حيث سيتم رفع كفاءة ورصف الطريق و إنارته .





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