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محافظات

رئيس مدينة رأس سدر يتابع عمليات رصف الطرق في جنوب سيناء.. شاهد

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:56 م
صدى البلد
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ايمن محمد
تابع المحاسب علي إبراهيم حمادة رئيس مدينة رأس سدر عمليات رصف الطرق بالشوارع والميادين  بمدينة راس سدر  والتي ضمن   مشروعات الخطة الاستثمارية ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .

وتشمل الأعمال عدد من مشروعات التجميل و الرصف و إنشاء ورفع كفاءة طرق جديدة  حيث تفقد "حمادة" نسب التنفيذ الخاصة بمشروع تجميل و تطوير منطقة السوق التجاري و متابعة الانتهاء من تركيب البلدورات و تركيب أعمدة الإنارة الخاصة بالشوارع .

جاء ذلك بناء علي تعليمات  اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لرؤساء المدن بضرورة متابعة كافة المشروعات التي تتم علي أرض المحافظة بجميع المدن و التشديد علي اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية.

كما تفقد حمادة  أعمال رصف بمنطقة إسكان حي الزيتون السياحي، حيث تم الانتهاء من تمهيد التربة و تركيب أنفاق أسفل الطرق وذلك للحفاظ علي الشوارع بعد رصفها .

بالإضافة لمتابعة أعمال تمهيد التربة الرملية بالطريق الداخلي من المدينة لقرية أبو صويرة والذي بدأ العمل بها حاليًا .

وشدد رئيس المدينة علي ضرورة إنتهاء تلك الأعمال وفقا للخطة الزمنيه  المتفق عليها .

واعلن  رئيس المدينة البدء في رفع كفاءة وتطوير شامل لطريق القري السياحية والفنادق قريبا وذلك وفقا لتوجيهات السيد محافظ جنوب سيناء حيث سيتم رفع كفاءة ورصف الطريق و إنارته .

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