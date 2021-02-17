ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بعد إهمال سنوات.. وكيلة مجلس الشيوخ عن منظومة التأمين الصحي : السيسي يعيد الحياة للمصريين

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:07 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة

قالت النائبة فيبى فوزى، وكيلة مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سلسلة الإنجازات العملاقة التي تشهدها مصر في السنوات الست الأخيرة، والتى تؤكد أن صحة المصريين هى فى قمة أولويات القيادة السياسية بعد إهمال دام عشرات السنوات.


وأضافت وكيلة مجلس الشيوخ، فى بيان لها: "لتقدير مدى شمولية وجودة الخدمة التي ينطوي عليها هذا النظام، يكفي أن نعرف أنه يتم تقديم الخدمات بها من خلال ألفين وثلاثمائة خدمة طبية للمنتفعين عبر 66 منشآة، تشمل 12 مستشفى و20 مركزًا صحيًا، و43 وحدة صحية"، مشيرة إلى أن هذه المنظومة التي تكلف إعدادها نحو 10 مليارات جنيه تقضي بشكل نهائي على كافة المشكلات التي كان يعاني منها المواطن في محافظة الإسماعيلية خلال احتياجه للخدمة الصحية.


وأكملت النائبة فيبى فوزى: " كنت أتلقى العديد من الشكاوى بشأن قصور الخدمة الصحية وعدم تلبيتها لاحتياجات أبناء المحافظة، لهذا فإنه لا يسعني في هذا اليوم التاريخي سوى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى هذا الملف كامل رعايته ودعمه مثلما هو يفعل مع كافة ملفات الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في الصحة أو التعليم أو المرافق أو تطوير العشوائيات أو توفير الدعم للمواد الغذائية لمحدودي الدخل و غيرها من الخدمات.


وتابعت النائبة فيبى فوزى: "من المفارقات الملفتة للنظر أن تدشين هذه المنظومة يأتي وسط ظروف بالغة الصعوبة بسبب تفشي جائحة كورونا، والتي أعجزت العديد من المنظومات الصحية في العديد من دول العالم بعضها من الدول الأكثر تقدمًا، مضيفة، "تأتي المنظومة الصحية بعد أن تم تنفيذ العديد من المبادرات الصحية التي استهدفت مواجهة الأمراض المتوطنة في مصر والقضاء عليها ولعل أبرز هذه المبادرات كانت تلك التي قضت بضربة نهائية على فيروس سي لتصبح مصر خالية من هذا الوباء الذي كانت الأولى على مستوى العالم في أرقام الإصابة به".


واختتمت وكيلة مجلس الشيوخ حديثها، بتوجيه التحية والإشادة لجهود القيادة السياسية، التي أعطت حقوق الإنسان مفهومها الصحيح، والذى يجب أن يشمل حقوق الإنسان المصري الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية إلى جانب الحقوق السياسية والمدنية .


كما قدمت النائبة فيبى فوزى، التهنئة لأبناء محافظة الإسماعيلية، بعد تلك النقلة النوعية في مجال الخدمة الصحية والتي ستوفر لهم خدمة صحية شاملة ذات جودة عالية متاحة للجميع في كافة أنحاء المحافظة.



اقرأ ايضا: 

 

السبكي: السيسي وجه الوزراء بضغط الجدول الزمني لمنظومة التأمين الصحي


Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

خدمة صحية متميزة.. برلماني يوضح عوائد مد مظلة التأمين الصحي الشامل

بعد تكليف الرئيس بضغط الجدول الزمني لتنفيذ نظام التأمين الصحي الشامل.. برلمانيون: يساهم في الارتقاء بصحة 100 مليون مواطن.. ويؤكدون: القطاع الصحي في قلب وعقل القيادة السياسية

برلماني: تسجيل 3.7 مليون مواطن في التأمين الصحي الشامل

1.119 مليون مواطن ينضم لمنظومة التأمين الصحي الشامل في الإسماعيلية

بتكلفة 7.7 مليار جنيه.. تفاصيل التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية

الرئيس السيسي يعلن انطلاق التشغيل التجريبي للتأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.. و23.03 مليار جنيه تكلفة تشغيل المنظومة بـ 3 محافظات

ترشيحاتنا

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق أسوان / القاهرة الزراعي

ضبط وإحضار لـ سارة الطباخ لتنفيذ 3 أحكام جديدة ضدها بالحبس 7 سنوات

بعد انتشاره على السوشيال ميديا.. حقيقة ظهور دب قطبي بمصر

شاهد.. أمواج البحر تغرق قرى بالساحل الشمالى

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا ومناطق سقوط الأمطار بالمحافظات

بيان من السكة الحديد بشأن حريق قطار السويس

Advertisements

سقوط 14 شجرة يقطع كابلات الكهرباء ويغلق الطرق في القليوبية.. صور

إلغاء صحة التوقيع.. تعرف على طريقة تسجيل شقتك فى الشهر العقارى بالنظام الجديد

لتنفيذ مشروع تطوير الريف.. الحكومة تزف بشرى للمقاولين

إخلاء الشقة حال غلقها 3 سنوات.. تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

بعد تحطمها فى الحادث.. سعر ومواصفات سيارة عمرو أديب | صور

بعد حادث عمرو أديب وتهشم سيارته.. لميس الحديدي تنشر آية قرآنية

موعد انكسار موجة الصقيع.. الأرصاد: انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة والعظمى 12

مستجدات حادث عمرو أديب.. تصالح الإعلامي وسائق السيارة النقل داخل المستشفى

المتحدة للخدمات الإعلامية تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس بشأن مباراة الإسماعيلي والزمالك

عبارة «التفويت أو المجاملة».. القصة الكاملة لأزمة مباراة الزمالك والإسماعيلي

القصة الكاملة حول المؤهل الدراسي لمحمد الشرنوبي

200 جنيه حد أدنى لإيجار الشقق و300 جنيه للوحدات الإدارية|تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ مكياج ناعم.. ياسمين صبري تستعرض أناقتها من داخل السيارة.. شاهد

بإطلالة عصرية.. مايا دياب بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام.. شاهد

يقي من السرطان وأمراض القلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل المشوي