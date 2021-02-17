بعد إهمال سنوات.. وكيلة مجلس الشيوخ عن منظومة التأمين الصحي : السيسي يعيد الحياة للمصريين

قالت النائبة فيبى فوزى، وكيلة مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية يعد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سلسلة الإنجازات العملاقة التي تشهدها مصر في السنوات الست الأخيرة، والتى تؤكد أن صحة المصريين هى فى قمة أولويات القيادة السياسية بعد إهمال دام عشرات السنوات.





وأضافت وكيلة مجلس الشيوخ، فى بيان لها: "لتقدير مدى شمولية وجودة الخدمة التي ينطوي عليها هذا النظام، يكفي أن نعرف أنه يتم تقديم الخدمات بها من خلال ألفين وثلاثمائة خدمة طبية للمنتفعين عبر 66 منشآة، تشمل 12 مستشفى و20 مركزًا صحيًا، و43 وحدة صحية"، مشيرة إلى أن هذه المنظومة التي تكلف إعدادها نحو 10 مليارات جنيه تقضي بشكل نهائي على كافة المشكلات التي كان يعاني منها المواطن في محافظة الإسماعيلية خلال احتياجه للخدمة الصحية.





وأكملت النائبة فيبى فوزى: " كنت أتلقى العديد من الشكاوى بشأن قصور الخدمة الصحية وعدم تلبيتها لاحتياجات أبناء المحافظة، لهذا فإنه لا يسعني في هذا اليوم التاريخي سوى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أولى هذا الملف كامل رعايته ودعمه مثلما هو يفعل مع كافة ملفات الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في الصحة أو التعليم أو المرافق أو تطوير العشوائيات أو توفير الدعم للمواد الغذائية لمحدودي الدخل و غيرها من الخدمات.





وتابعت النائبة فيبى فوزى: "من المفارقات الملفتة للنظر أن تدشين هذه المنظومة يأتي وسط ظروف بالغة الصعوبة بسبب تفشي جائحة كورونا، والتي أعجزت العديد من المنظومات الصحية في العديد من دول العالم بعضها من الدول الأكثر تقدمًا، مضيفة، "تأتي المنظومة الصحية بعد أن تم تنفيذ العديد من المبادرات الصحية التي استهدفت مواجهة الأمراض المتوطنة في مصر والقضاء عليها ولعل أبرز هذه المبادرات كانت تلك التي قضت بضربة نهائية على فيروس سي لتصبح مصر خالية من هذا الوباء الذي كانت الأولى على مستوى العالم في أرقام الإصابة به".





واختتمت وكيلة مجلس الشيوخ حديثها، بتوجيه التحية والإشادة لجهود القيادة السياسية، التي أعطت حقوق الإنسان مفهومها الصحيح، والذى يجب أن يشمل حقوق الإنسان المصري الصحية والتعليمية والاجتماعية والاقتصادية إلى جانب الحقوق السياسية والمدنية .





كما قدمت النائبة فيبى فوزى، التهنئة لأبناء محافظة الإسماعيلية، بعد تلك النقلة النوعية في مجال الخدمة الصحية والتي ستوفر لهم خدمة صحية شاملة ذات جودة عالية متاحة للجميع في كافة أنحاء المحافظة.









اقرأ ايضا:



