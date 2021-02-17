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محافظات

محافظ المنوفية يوزع بطاطين ولحاف الشتاء ومواد غذائية على عمال منظومة النظافة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 05:49 م
صدى البلد
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مروة فاضل
وزع اليوم، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية  بطاطين ولحاف الشتاء ومواد غذائية على عمال منظومة النظافة بنطاق حي شرق وغرب شبين الكوم لحمايتهم من برد الشتاء وتقديرًا لجهودهم المبذولة في الارتقاء بالحفاظ على المظهر العام وكذا التعامل مع موجة الأمطار ، رافقه اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد ورؤساء حي غرب وشرق .

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا على كافة العاملين بمنظومة النظافة بالمراكز والمدن من خلال رؤساء الوحدات المحلية ، يأتي هذا في إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية بكافة العاملين بالمنظومة وتقديم أوجه الدعم والرعاية اللازمة لهم، جاء ذلك خلال متابعته لموجة الطقس السيئ والتأكد من التعامل الفوري لشفط تجمعات مياه الأمطار من الطرق والميادين لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين.

كما أكد محافظ المنوفية مدى تقديره للعاملين الذين يؤدون عملهم بكل إخلاص وتفانى في كافة الظروف والأوقات، مثمنًا الدور الرائد لعمال تحسين البيئة والذى يساهم في إظهار الرونق الحضاري والجمالي للمحافظة والتي تشهد حاليًا العديد من مراحل التطوير في شتى المجالات والقطاعات الخدمية.

وتنفيذًا لتوجيهات محافظ المنوفية، قام  محمد موسى نائب المحافظ يرافقه رئيس مركز ومدينة منوف بتوزيع عدد من البطاطين ولحاف الشتاء ومواد غذائية على عمال منظومة النظافة بمركز ومدينة منوف دعمًا لهم ومساندتهم في المرحلة الحالية، هذا ويقوم رؤساء الوحدات المحلية لمركزي قويسنا والباجور اليوم بتوزيع عدد من البطاطين ولحاف الشتاء والمواد الغذائية على العمال طبقًا لتكليفات المحافظ.
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