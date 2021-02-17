محافظ قنا يناقش استبدال ميكروباصات الأجرة المتقادمة

ناقش اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، مقترح استبدال سيارات الميكروباص الأجرة المتقادمة التي مر عليها 20 سنة فأكثر بأخري حديثة تعمل بالغاز الطبيعي.





جاء ذلك خلال اجتماع بديوان عام المحافظة، بحضور المهندسة فاطمة ابراهيم، السكرتير العام المساعد لمحافظة قنا، و لفيف من القيادات التنفيذية.

وأشار محافظ قنا، إلى أن ذلك يأتى في إطار مبادرة تحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي وهي إحدى المبادرات القومية الطموحة التي تتكامل مع استراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأضاف محافظ قنا، بأن الدولة تدعم استخدام الغاز كوقود بديل عن السولار و البنزين لتحقيق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.

كما ناقش محافظ قنا، خلال الاجتماع مقترح تطوير مجمع مواقف مدينة قنا ليصبح واجهة حضارية مشرفة تعكس الشكل الجمالي والحضاري للمدينة، حيث سيضم عدد من المحلات التجارية لتعزيز الأنشطة التجارية بالمنطقة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين و تحقيق السيولة المرورية.

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