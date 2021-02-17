طريقة عمل شوربة الأرز بـ 3 وصفات

خلال الطقس البارد او شديد البرودة تكون الشوربة هى الضيف الاول على مائدة السفرة ولكن البعض لا يحب مذاقها.









ونقدم لكم طريقة عمل 3 وصفات لشوربة الارز بخطوت الشيف شربيني تتمتع بمذاق مذهل.





مقادير شوربة أرز بالخضروات

أرز

بسلة

جزر

كرفس

كوسة

صدور دجاج

بهارات

بصل

زعتر

ثوم

مرقة

ملح فلفل أسود











طريقة تحضير شوربة أرز بالخضروات





* اسلقي صدور الدجاج في ماء مع كرفس وبصل وجزر وثوم مفرومين وملح وفلفل و أضيفي الكوسة والبسلة والبهارات والمرقة.









* أضيفي الارز المغسول والمصفى وقطعي صدور الدجاج مكعبات وأضيفيها و أضيفي الزعتر واتركي الخليط لينضج وقدمي الشوربة.









مقادير شوربة أرز وجزر

كبد وقوانص

باذنجان مشوي

زيت زيتون

بصل

ثوم

فلفل

جزر مبشور

بسلة

كرفس زعتر

مرقة

عصير ليمون

أرز بسمتي

ملح فلفل أسود











طريقة تحضير شوربة أرز وجزر





* يشوح بصل وثوم في زيت ويتبل بزعتر وكرفس وفلفل رومي وجزر وبسلة









* يشوي الباذنجان ويقشر ويضاف إلى الحلة و تضاف المرقة والكبد والقوانص









* يسلق الأرز في ماء وملح ثم يضاف للشوربة و تغرف في طبق التقديم ويضاف عصير ليمون وتقدم .









الطريقة الثالثة

مقادير شوربة أرز وجزر

زيت زيتون

بصل

جزر

مرقة

باذنجان

عصير ليمون

فلفل الوان

أرز بسمتي

ملح – فلفل











طريقة تحضير شوربة أرز وجزر

* في حلة ضعي زيت زيتون و اجرشي الخضروات باستخدام كبة كهربائية ثم ضعيها في الحلة واضيفي اليها مكعب المرقة وقليلا من الماء واتركيها لتغلي.









* اشوي الباذنجان وقشريه وأضيفيه إلى الحلة و اسلقي الأرز في ماء وملح و صفيه وأضيفيه للشوربة مع عصير الليمون، اتركيها لتغلي ثم قدميها ساخنة.



