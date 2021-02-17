ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شريف دابو يحرز هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في شباك الاتحاد السكندري

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:36 م
سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا
Advertisements
حسام الحارتي
أحرز شريف دابو  هدف تعادل سيراميكا كليوباترا في شباك الانحاد السكندري في المباراة التي تجمع بينهما الان ضمن منافسات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري.

وتمكن شريف  دابو من إحراز هدف التعادل في الدقيقة " 72"، من خلال تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء لتسكن شباك زعيم الثغر
بدا اللقاء بضغط هجومي من لاعبي سيراميكا كليوباترا لاحراز هدف التقدم و تمكن محمد صبحي حارس مرمي الاتحاد السكندري من التصدي للهجمات.

وفي الدقيقة " 28، أحرز كريم الديب هدف تقدم الاتحاد السكندري في شباك سيراميكا كليوباترا وقرر هيثم شعبان أن يبدأ المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: رجب بكار - سيف تقا - خالد صبحي - فابريس نجاه.

خط الوسط: محمد توني - رجب عمران - صالح جمعة - ميدو جابر.

خط الهجوم: شريف دابو - أحمد ياسر ريان.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمود شكري - وليد عبد المنعم - أحمد محسن - عاشور الأدهم - ضياء قنديل - أحمد غنيم - محمد إبراهيم - وينفول كوبينا - محمد مسعد.

بينما جاء تشكيل الاتحاد السكندري كالتالي:-
محمد صبحى – داميون لوى – محمود رزق -  السيد سالم – كريم يحيى – مروان عطية – خالد الغندور – أحمد مانجا – رزاق سيسيه – روماريو.


وفى البدلاء صبحى سليمان – فوزى الحناوى -  ايمانويل أوكوى – هشام صلاح –  مروان النجار – محمد الصباحى - خالد قمر – أحمد راشد – عبد الغنى محمد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

20 دقيقة.. استحواذ لصالح سيراميكا كليوباترا أمام سموحة

75 دقيقة.. تعادل سلبي يسيطر على أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا وسموحة

سيراميكا يضغط والـ var يمنع ريان من إحراز الهدف الأول في المقاولون

أحمد ياسر ريان يتعادل لسيراميكا كليوباترا أمام المقاولون العرب

التعادل الإيجابي يحسم مواجهة سيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب

محمد إبراهيم يسجل هدف التعادل لـ سيراميكا كليوباترا في شباك أسوان.. فيديو

ترشيحاتنا

جمال شعبان يقدم 9 نصائح لتفادي الأزمة القلبية مع موجة البرد الشديد

يقي من السرطان وأمراض القلب.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل المشوي

مدرب الأهلي يكشف سر جلوس ديانج ومحمد شريف على مقاعد البدلاء

فيديو جراف.. عائلتها وبناتها.. تطورات الحالة الصحية لـ رضوى الشربيني

أسباب استبعاد عمار حمدي من قائمة الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا والنجوم

هبة مجدي بصحبة الفاشونيستا هادية غالب في أحدث ظهور على انستجرام

Advertisements

النيابة العامة تصف ضياع الكئوس من اتحاد الكرة بالخطأ في محضر الجرد

المتحدة للخدمات الإعلامية تعتذر عن خطأ أون تايم سبورتس بشأن مباراة الإسماعيلي والزمالك

بدون تفاصيل .. خالد الغندور: بيان قوي من نادي الزمالك بعد قليل

وكيل مصطفى محمد يكشف أبرز العروض لضمه ويعلن اسم ناد يسعى لضم محمد هاني

غياب فرجاني ساسي وبن شرقي.. مفاجآت في تشكيل الزمالك لمواجهة الإسماعيلي

أسباب استبعاد عمار حمدي من قائمة الاتحاد لمواجهة سيراميكا كليوباترا والنجوم

شاهد.. سيراميكا كليوباترا يتعرض لظلم تحكيمي في مباراة الاتحاد السكندري

لا تقبل المجاملة.. أول رد رسمي من أون تايم سبورت على الإساءة لـ الإسماعيلي

قمة الاسماعيلي لا تقبل المجاملة أو التفويت.. أول رد رسمي من الزمالك على قناة أون تايم سبورت

باريس سان جيرمان يحدد مبلغ بيع مبابي.. وليفربول وريال مدريد أبرز المهتمين

من جديد.. غزل المحلة يحصد 3 نقاط بهزيمة الإنتاج الحربي 1- صفر

مدرب الأهلي يكشف سر جلوس ديانج ومحمد شريف على مقاعد البدلاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار أوبل أسترا 2021 في السوق المصري.. صور

شاهد.. سيراميكا كليوباترا يتعرض لظلم تحكيمي في مباراة الاتحاد السكندري

علاج الذبحة الصدرية من الأدوية للجراحة