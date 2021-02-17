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أخبار العالم

منذ بداية الجائحة.. لبنان تسجل 4152 حالة وفاة بكورونا

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 06:51 م
إصابات كورونا في
إصابات كورونا في لبنان
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محمود نوفل
 
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الأربعاء عن تسجيل 2479 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 346063 حالة. 

و في تقريرها اليومي، بينت الصحة اللبنانية انه تم تسجيل 60 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 4152 حالة. 

كما سجلت الصحة اللبنانية 2274 حالة شفاء خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد الي 251804 حالة منذ اجتياح الوباء للبنان. 

وذكرت الصحة اللبنانية ان إجمالي الحالات داخل العناية المركزة بلغت 941 حالة بالإضافة الي 309 حالة مع أجهزة التنفس الصناعي. 

إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في لبنان و60 حالة وفاة.
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