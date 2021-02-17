تكريم الطلاب الفائزين بمسابقة "كل يوم سؤال" في الوادي الجديد

كرم الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم ب الوادي الجديد ، اليوم الأربعاء، الطلاب الفائزين بمسابقة "كل يوم سؤال" من إدارة الخارجة التعليمية، وبحضور مصطفى عوض مدير الإدارة، وذلك تحت رعاية اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، وحرصا على تنمية روح الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ قيم المواطنة لدى طلاب المحافظة، تم تنفيذ المسابقة احتفالا بأعياد الشرطة المصرية بالتعاون مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي.





وأشار الدكتور النيلى، أن المسابقة استهدفت الطلاب من المراحل المختلفة "رياض الأطفال، الابتدائية، الإعدادية، الثانوية" عام وفني"، وطلاب التربية الخاصة "فكرية - صم - ضعاف السمع، مقدما خالص التهنئة لجميع الفائزين بالمسابقة متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.









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وفي سياق متصل، التقى الدكتور سمير النيلى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، موجهى العموم والأوائل بقطاع تعليم المحافظة وذلك وسط إجراءات احترازية وقائية بمقر المركز الاستكشافي العلوم بمدينة الخارجة.





وخلال اللقاء، استعرض وكيل التعليم بالمحافظة خطة العمل والاستعدادات والتجهيزات لامتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل، وفقا لقرارات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، ونظرا لما تمر به البلاد في ظل استمرار تداعيات كورونا.





وأشار وكيل التعليم، إلى عقد الامتحانات (من الصف الرابع الابتدائي حتى الثاني الإعدادي)، وكذلك (الأول والثاني الثانوي)، موجها بضرورة تكاتف وتضافر كافة الجهود بجميع الإدارات التعليمية بالمحافظة من اجل تحقيق عملية امتحانيه يسودها الانضباط والالتزام .





من جانب اخرأعلنت مديرية أوقاف الوادي الجديد عن بدء فعاليات اليوم الأول من الدورات التدريبية المتخصصة في اللغة العربية وعلوم النحو والبلاغة اليوم الأربعاء والتي شارك فيها خمسون إمامًا بقاعة مسجد ناصر بالخارجة تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفي إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة الوادي الجديد من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة.