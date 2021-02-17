ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هبة مجدي بصحبة الفاشونيستا هادية غالب في أحدث ظهور على انستجرام

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:15 م
صدى البلد
Advertisements
سارة عبد الله

شاركت الفنانة هبة مجدي، صورا، تجمعها بالفاشونيستا هادية غالب، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

 

وعلقت هبة مجدي، قائلة: " قوية وتنشر طاقة إيجابية دائما .. أتمنى لك كل خير يا غالية"، وردت عليها هادية، قائلة: " بموت فيكي! انتي فعلا تستحقي كل النجاح و الحب عشان انتي طيبة و مجتهدة و قلبك ابيض.."

 

وقد طرح المطرب محمد محسن وزوجته الفنانة هبة مجدي، أغنيته الجديدة "أهلا بيك"، بمناسبة الفلانتين، وهي  أغنية من مشروع الأغاني الجديد التي سيطرحها خلال الفترة المقبلة. 

 

وعن ظهورها بالكليب ذكر قائلا: "وجود هبة في الأغنية أضاف لها الكثير.. هبة فنانة كبيرة ومحبوبة للجمهور، ودي أول فيديو كليب يجمعنا سوا.. ووجودها أضاف مصداقية للأغنية.. أبسط حاجه أعبر بيها عن حبي لهبة".

Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار أوبل أسترا 2021 في السوق المصري.. صور

شاهد.. سيراميكا كليوباترا يتعرض لظلم تحكيمي في مباراة الاتحاد السكندري

علاج الذبحة الصدرية من الأدوية للجراحة