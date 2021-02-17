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فن

الحفل في كاليفورنيا.. محمد رمضان يطلق خط نظارات

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 07:11 م
صدى البلد
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محمد نحلة

أعلن الفنان محمد رمضان عن إطلاق خط نظارات يحمل أسمه وذلك من خلال حسابه على إنستجرام.


ونشر محمد رمضان فيديو لعارضة الأزياء البرازيلية أدريانا ليما وعلق عليه:"قريبًا نظارات #محمد_رمضان من #بريڤيه_ريڤو في الشرق الأوسط حفل الانطلاق قريبًا من كاليفورنيا".


وعلى الجانب الاخر كان قد نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديدا، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.


ويظهر فى الفيديو احد معجبيه الصغار وهو يعبر عن حبه لمحمد رمضان نمبر ١، و يتم سؤالهم فى الفيديو، و بالنسبة لنمبر ٢؟، و لكنهم ابدوا اعتراضهم.


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و يستكمل النجم محمد رمضان، تصوير مشاهد مسلسل الجديد «موسى»، على قدم وساق، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي؛ تمهيدًا لمنافسة المسلسل في الموسم الدرامي الرمضاني، للعام الجاري 2021. 


ويكثف محمد رمضان، من تصوير مشاهده، اليوم، وذلك بعد عودته من دبي في رحلة انتهت سريعًا. 


يأتي ذلك بعدما انتهى محمد رمضان، من تصوير مشاهد مسلسل «موسى» في أسوان، وغادر إلى دبي في رحلة قصيرة استغرقت يومين. 


يذكر أن مسلسل «موسى» لـ محمد رمضان، يشارك في بطولته كل من: سمية الخشاب، هبة مجدى، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، مفيد عاشور، حمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبدالرحمن، وإخراج محمد سلامة.
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