استجابة لسؤاله.. البياضي يوجه الشكر لـ الحكومة واتحاد الكرة لإلغاء قرار استضافة مباراة كايزر تشيفز

تقدم الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، بالشكر والتقدير لرئيس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واتحاد الكرة المصري، على الاستجابة اليوم للمذكرة المقدمة منه للحكومة بشأن استضافة مصر لمباراة كرة قدم بين فريق مغربي وآخر جنوب أفريقي رغم رفض المغرب استضافة المباراة؛ خوفًا من انتشار السلالة الجديدة لفيرس كورونا.





وأضاف "البياضي"، أنه علي الفور أعلنت مصر مُمثلة في وزارة الرياضة واتحاد الكرة إلغاء قرار استضافة المباراة؛ حفاظًا على الوطن من انتشار الوباء في ظل مجهودات الدولة.





كان النائب فريدي البياضي، تقدم بسؤال إلى المستشار حنفي الجبالي، رئيس البرلمان، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن قبول مصر استضافة مباراة لفريق مغربي مع فريق جنوب أفريقي رفض المغرب إقامتها.





وأضاف النائب في سؤاله، أن دولة المغرب الشقيقة رفضت استضافة مباراة كرة قدم في دوري أبطال أفريقيا بين فريق الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي، وأعلنت السلطات المغربية أن سبب الرفض هو الخشية من السلالة الجديدة من كورونا المنتشرة في جنوب أفريقيا، والتي تقاوم اللقاحات الجديدة، متسائلا: هل أصبحت مصر ملاذًا آمنًا تجاه كورونا؟ و هل نغامر باستضافة مباراة كروية ليس بها طرف مصري، ومن المحتمل أن تتسبب في انتقال سلالة جديدة من الفيروس إلى مصر؟".





وتساءل عضو اللجنة العامة لمجلس النواب ، هل تم أخذ موافقة وزيرة الصحة على إقامة مثل هذه المباراة؟ أم أنه قرار منفرد من وزير الشباب والرياضة ؟ وهل يعلم وزير الشباب والرياضة مسؤولية انتقال سلالة جديدة من الفيروس في مصر ؟ وهل وزارة الصحة لديها استعداد للتعامل مع السلالة الجديدة للفيروس في ظل ما نعانيه في الوضع الحالي ؟



