الأرقام القياسية تعود من جديد.. الكويت تسجل 1017 إصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن تسجيل 1017 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 180505 إصابة.





وسجلت الصحة الكويتية بحسب البيان الصادر عنها اليوم 5 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 1019 حالة وفاة.





فيما رصدت الصحة الكويتية تعافي 819 حالة ليصل إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الان الي 168420 حالة شفاء.





وأوضحت الوزارة الكويتية ان إجمالي الحالات التي تتلقي العلاج بمستشفيات الدولة بلغت 11066 حالة من بينهم 139 حالة في العناية المركزة.



