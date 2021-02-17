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أخبار البلد

الزراعة تحذر: هذه المحاصيل الأكثر تأثرا بالتقلبات المناخية ..تفاصيل

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:48 م
الدكتور محمد فهيم
الدكتور محمد فهيم فى حوار مع صدى البلد
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شيماء مجدي

أكد الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة ، ان هذا الطقس المتقلب يمكن أن يؤثر ايجابيا على العديد من المحاصيل مثل البطاطس المحيرة ، والبنجر ، والبصل السبعينى والمقور ، و الثوم ، لإن البرودة تكون مثالية للتحجيم الطبيعى.


وأشار "فهيم" خلال حوار خاص ل "صدى البلد "  ، إلي أن القمح والشعير تحتاج إلي البرودة لتتكون المادة الجافة عليها لإنها محاصيل شتوية لذا يكون هذا الصقيع مفيدا لهما.

 

ونوه "رئيس مركز معلومات تغير المناخ " إلي أن هناك العديد من المحاصيل التى يؤثر فيها هذا المناخ من البرودة والصقيع سلبيا عليها وهى المحاصيل التى ظنت انتهاء الشتاء بسبب الدفء وبدأت فى نمو متطور كالفاكهة المتساقطة الأوراق مثل العنب والخوخ والتفاح والكمثرى .


وأكد ان تباين المناخ فى مصر سبب أساسي فى إنتاج  محاصيل صيفية وشتوية وأيضا جعلنا نصدر 5 مليون طن من المحاصيل لهذا العام ، معلقا :"اوروبا لاتستطيع زراعة أصناف معينة بسبب استمرار الصقيع و تستورد تلك الأصناف من مصر " .


وقال إن العنب يحتاج الدعم لأنه لايتحمل هذا الجو من الصقيع خاصة أنه بدأ فى طرد أوراقه الخضراء ، وكذلك الزيتون يحتاج المزيد من الدعم .


ولفت إلى أنه استباقا لهذه الحالة من برودة المناخ كان هناك فعليا إرشادات من وزارة الزراعة للمزارعين من خلال بيان رسمى ، وتم نشره خلال وسائل الاعلام والادرات الزراعية قبل أى جهة ، خاصة أن الظروف المناخية غير معلومة.

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