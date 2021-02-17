تامر أمين يكشف مستجدات الحالة الصحية لـ عمرو أديب .. فيديو

هنأ الإعلامى تامر أمين ، زميله الإعلامى عمرو أديب، بنجاته من الحادث المؤسف الذى تعرض له فى ساعة متأخرة من أمس الثلاثاء.





وأضاف "أمين"، خلال تقديمه حلقته اليوم ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار ، أن الإعلامى عمرو أديب تعرض بسيارته لحادث مروع على طريق وصلة دهشور بمدينة 6 أكتوبر، وللأسف قد تطرق المواطنون للحديث حول تكلفة سيارة الأخير بدلا من الدعاء له قائلا " بعض الناس السينس بيخونها فى أوقات كتيرة بدل ما يدعوله؛ قعدوا يكتبوا عن سعر عربيته، طب ما عربيته اتدمرت، والراجل كان فى المستشفى بين الحياة والموت".





وأشار إلى أن الواقعة تمت عند تواجد الإعلامى عمرو أديب عند وصلة دهشور وبعد مروره على كوبرى ميدان جهينة وعند تفادية سيارة بالقرب منه تواجدت فى هذه اللحظة سيارة نقل كبيرة تحمل أسطوانات أنابيب غاز تخرج من أحد المحال التجارية معقبأ " عمرو ملحقش يفرمل؛ فدخلت عربيته فيها وجها لوجه، والحمد لله محدش مات".





ونوه بأن عمرو أديب قضى ساعات طويلة أمس يخضع للفحص الطبي؛ للتأكد من عدم وجود نزيف داخلى، وعاد إلى بيته سالما اليوم الأربعاء.





وطالب المواطنين بمزيد من الرحمة والانسانية عند التعبير عن حزننا تجاه إصابة أحد ما او تعرضه لحادث ، لافتا إلى أن سيارة عمرو أديب " رينج روفر" من المفترض أنها من السيارات القوية تصنيعها انجليزى ولكن الموتور تدمر بالكامل نتيحة الحادث المروع.