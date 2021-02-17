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مرأة

10 أسباب وراء تغير لون البول إلى الأحمر الخفيف

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 08:55 م
تغير لون البول إلى
تغير لون البول إلى الأحمر الخفيف
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آية التيجي
يعاني البعض من تغيير لون البول ليجده غامقا ومختلفا عن اللون الأصفر الطبيعي، فقد يميل للون البرتقالي أو يحمل بعض قطرات الدم، وترجع تغير لون البول إلى الأحمر الخفيف إلى أسباب عديدة، وتحتاج الاهتمام لمعرفة السبب الصحي وراءها. 


وإن كنت تشعر بـ تغير في لون البول إلى الأحمر الخفيف، فإليك أهم اسباب غمقان البول، والتي تحتاج استشارة طبيب إذا استمر الأمر طويلا، ولا يمكن التغافل عنها حتى لا يتسبب في العديد من المضاعفات الأخرى؛ حيث انها علامة على الإصابة بما يلي:

1- التهاب المسالك البولية يسبب تغييرا واضحا في لون ورائحة البول. 

2- عدم قيام الكلى بوظيفتها بشكل جيد فلا تستطيع ترشيح الأملاح والمياه في الجسم. 

3- التهاب الأوعية الدموية أحد أسباب تغير لون البول إلى الأحمر الخفيف غمقان لون البول ليصبح لونه مثل الشاي. 

4- الإصابة بفيروس سي يسبب تغييرا كبيرا في لون ورائحة البول. 

5- تناول بعض الأطعمة قد يؤثر على لون البول لكن هذا الأمر مؤقت وغير خطير. 

6- بعض الأدوية والفيتامينات لها تأثير على غمقان لون البول وأبرزها فيتامين سي وب. 

7- عدم تناول الماء والسوائل بشكل كاف فيصبح الجسم جافا ويتسبب في تغير لون البول إلى الأحمر الخفيف. 

8- الإصابة بنوع من فقر الدم يسمى " فقر الدم الانحلالي " أي تدمير كثير من خلايا الدم الحمراء. 

9- غمقان البول قد يكون إشارة بوجود مشكلة في الكبد مثل الإصابة بالالتهاب الكبدي الوبائي ج. 

10- التسمم المزمن يسبب غمقان البول ويصاحبه ألم بالبطن وتقلصات شديدة بالأمعاء.
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