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توك شو

ربنا يربط على قلبها.. رجاء حسين: بدعي لزوجة طليقي بمنتهى الحب

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:18 م
الفنانة رجاء حسين
الفنانة رجاء حسين
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هاجر إبراهيم
قالت الفنانة رجاء حسين، إن علاقتها مع زوجة طليقها، جيدة جدا، قائلة: "ست محترمة جدا، وعلاقتى بيها حلوة، وربنا يربط على قلبها"، مشيرة إلى أنها هي ونجلتها يعيشيون فى نفس المبنى.

وأضافت "رجاء"، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنها تحب أن تظل وحدها دائما، موضحة: "أنا قربت أخلَّص المصحف".

وأشارت الى أن العِشرة تندرج تحت بند الاحترام والمسئولية، وإعطاء كلا الطرفين كرامة للآخر، متابعة: "عندما تسلب منك تلك الأشياء، ولو عندك عيال؛ اشربي المش بدوده من أجل تربيتهم"، حيث أنه عندما يتربي الاولاد بعيدا عن الأم أو الأب؛ تعتبر مشكلة، "الست القوية لابد أن تتحمل الحياة الزوجية.
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