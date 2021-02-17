ربنا يربط على قلبها.. رجاء حسين: بدعي لزوجة طليقي بمنتهى الحب

قالت الفنانة رجاء حسين، إن علاقتها مع زوجة طليقها، جيدة جدا، قائلة: "ست محترمة جدا ، وعلاقتى بيها حلوة، وربنا يربط على قلبها"، مشيرة إلى أنها هي ونجلتها يعيشيون فى نفس المبنى.





وأضافت "رجاء" ، خلال حوارها ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" ، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أنها تحب أن تظل وحدها دائما، موضحة: "أنا قربت أخلَّص المصحف".



