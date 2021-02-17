ماجد نجم: جامعة حلوان الأهلية التطبيقية ستشمل كليات العلاج الطبيعي والعلوم الإنسانية

أعلنت وزارة التعليم العالي وجامعة حلوان، خطة لإنشاء جامعة حلوان الأهلية التطبيقية؛ استعدادًا لبدء الدراسة بها خلال العام القادم بكلية أو اثنتين، حيث نوهت جامعة حلوان ببدء مشروع إنشاء الجامعة.





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وصرح الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، بأن الجامعة يتم إنشاؤها على مساحة 65 فدانًا داخل الجامعة، وتم رصد مبلغ 100 مليون جنيه دفعةً أولى لإنشائها، مؤكدًا امتلاك الجامعة الأهلية الجديدة برامج متميزة ومتنوعة التخصصات تلبي متطلبات سوق العمل المتغيرة والمتلاحقة.





وأشار نجم إلى أن هذه الكليات ستشمل كلية الإدارة الرقمية وكلية العلاج الطبيعى، خاصة أنه لا يوجد على مستوى الجامعات الحكومية سوى 4 كليات للعلاج الطبيعى فقط .





كما ستشمل كليات للطب وطب الأسنان وكلية العلوم الإنسانية التطبيقية والتى تضم برنامج ترجمة وبرنامج للعقود القانونية، حيث تعتبر كليات آداب وحقوق وتربية بإجمالى 3 برامج مختلفة بداخل كلية العلوم الإنسانية التطبيقية .



