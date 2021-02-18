بحسب نوعها.. أسباب حدوث السكتة الدماغية

قد يُصاب بعض الأشخاص بـ السكتة الدماغية بسبب انخفاض مُؤقَّت في تدفُّق الدم إلى الدماغ، ويعرف بالنوبة الإقفارية العابرة أو TIA، ولا تُسبِّب أعراضًا دائمة، وهناك العديد من اسباب وراء حدوث السكتة الدماغية بحسب نوع السكتة، وفقا لما نشر في موقع مايو كينك الطبي. يوجد سببان رئيسيان للإصابة بـ السكتة الدماغية ، نتيجة لانسداد شرايين (سكتة دماغية إقفارية) أو تسرُّب أحد الأوعية الدموية أو انفجارها (سكتة دماغية نزفية)،





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1- السكتة الدماغية الإقفارية

هذا هو أكثر أنواع السكتة الدماغية شيوعًا السكتة الإقفارية، وتحدث عندما تصبح الأوعية الدموية التي تمد الدماغ بالدم ضيقة أو مسدودة، مما يتسبب في انخفاض شديد في تدفق الدم (الإقفار)، ويحدث انسداد الأوعية الدموية أو تضيُّقها نتيجة تراكُم الرواسب الدُّهنية بها أو حدوث جلطات دموية فيها أو غير ذلك من الرواسب التي تسري في مجرى دمك وتستقر في أحد الأوعية الدموية بالمخ.





وتشير بعض الأبحاث الأولية أن عَدوى مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) قد تكون سببًا محتملًا للسكتة الدماغية الإقفارية، ولكن ما زالت هناك حاجة إلى المزيد من الدراسات.





2- السكتة الدماغية النزفية

تَحدُث السكتة الدماغية النزفية عندما يحدث تسريب من الأوعية الدموية في الدماغ أو تتمزَّق. يُمكن أن تنتج حالات النزف داخل الدماغ عن العديد من الحالات التي تؤثر على الأوعية الدموية. تشمل العوامل المتعلِّقة بالسكتة الدماغية النزفية ما يلي:





ارتفاع ضغط الدم غير المنضبط

استهلاك علاجات مضادات التخثُّر

تمدُّد الأوعية الدموية

إصابات جسدية

رواسب بروتينية في جدران الأوعية الدموية تُؤدِّي إلى ضعف في جدار الأوعية .





3- السكتة الدماغية الإقفارية العابرة (TIA) :