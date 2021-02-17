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فن

نجلاء بدر تروج لـ حلقة اليوم من مسلسل لؤلؤ

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 09:26 م
صدى البلد
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شروق حمدى
نشرت الفنانه نجلاء بدر صورة جديده عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، وظهرت بمشهد من مسلسلها الحالى "لؤلؤ"، رفقة الفنان أحمد زاهر.

وشاركت نجلاء بدر في بطولة مسلسل "لؤلؤ" مع عدد من نجوم الفن مي عمر، أحمد زاهر، نيرمين الفقى، محمد الشرنوبى، إدوارد، هيدى كرم، سلوى عثمان، عماد زيادة، حمدى هيكل، هدير عبد الناصر، محمد مهران أحلام الجريتلى، وقصة مى عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبد السلام، وإشراف على التأليف والإخراج محمد سامى.

وتدور أحداثه حول "لؤلؤ" التي نشأت فى بيئة فقيرة وعاشت حياة صعبة منذ طفولتها ووضعت فى ملجأ للأيتام، والمعاناة التى عاشتها حتى وصلت إلى حلمها وأصبحت أهم وأشهر مطربة فى الوطن العربى.

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