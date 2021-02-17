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سمير فرج: دور مصر في المنطقة بارز ورئيسي.. والإدارة الأمريكية تتضامن معها.. فيديو

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:00 م
اللواء سمير فرج
اللواء سمير فرج
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محمود محسن
قال اللواء سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن الإدارة الأمريكية الجديدة تتوافق مع  الرؤية المصرية خاصة بعد موافقتها على صفقة بيع محتملة لأسلحة إلى مصر.

وأضاف فرج خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية تن أن هذه الصفقة تأتي في توقيت جيد، وتؤكد أن الإدارة الأمريكية تتضامن مع مصر في استقرار المنطقة.

وتابع المفكر الإستراتيجي أن  مصر لها دور بارز ورئيسي في المنطقة، ونحن سعداء باتخاذ قرار بهذا البيع، حيث أن حكومة بايدن متفهمة لدور مصر في المنطقة.

وأشار فرج  إلى أن أمريكا لديها 4 مؤسسات لإتخاذ القرار منها الكونجرس، والبيت الأبيض، والبنتاجون، والـ CIA.
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