وزيرة التضامن: مبادرة اتنين كفاية استهدفت مليون أسرة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الوزارة تعمل لأول مرة بالتعاون مع 6 جهات حكومية معأ فيما يختص بـ ملف الزيادة السكانية حيث كان فى السابق الجهاز القومى للسكان أو وزارة الصحة كان يختص بهذه القضية .





وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية بالإعلامى تامر أمين ببرنامج آخر النهار والمذاع عبر فضائية النهار، أن مبادرة اتنين كفاية التى أطلقتها الوزارة تم التعاون مع 108 جمعيات أهلية باستهداف مليون أسرة و750 منهم تم تحويلهم لعيادات تنظيم أسرة.





وأشارت إلى أن كل أسرة قامت بأخذ 5 زيارات لخروجهم لعيادات تنظيم الأسرة وتخفيف العبء على وزارة الصحة عن طريق إشراك الجمعيات الأهلية فى هذا الشأن وزيادة عدد العيادات فى الجمعيات الأهلية لوجود تغطية كافية فى القرى والنجوع .





وتابعت أن معرض ديارنا يدعم الأسر المنتجة خاصة أن المعرض يضم الحرف اليدوية ويدعم التمكين الاقتصادى بلا شك خاصة أن الأسر تقوم بمنتجاتها فى ورش بسيطة أو جمعيات أهلية تضاهى أكثر من المنتجات العالمية بمنختلف أنشطتها، وأكدت أن كل محافظة تعتز بثقافتها ومنتجاتها الحرفية.





وأوضحت أن المعرض قام بكتابة الخط الكوفى العربى تأكيدأ على تراث مصر الأصيل التى تعد تحف نادرة من الحرف اليدوية المبدعة ولابد من زيادة قيمة العمل الحرفى من خزف ، نحاس ، مفروشات.





وأكدت ارتباط الخطاب التوعوى مع الخطاب الدينى خاصة مع تأثر المجتمعات بوجود رسالة واحدة فقط للمواطنين حتى لا تتشابك الأمور عند الفرد بالإضافة للتأكيد على الدور الانتاجى وليس الانجابى عن طرق مشروعات متناهية الصغر وزيادة الحضانات على مستوى الجمهورية .