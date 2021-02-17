دار الإفتاء: القول بمشروعية تنظيم النسل لا يجيز اللجوء للإجهاض

قال دار الإفتاء ، إن القول بمشروعية تنظيم النسل لا يجيز اللجوء للإجهاض بعد نفخ الروح بحجة أن الزوجين حاولا تنظيم النسل.









قال خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن دار الإفتاء المصرية تعد جزءا من الدولة وتحمل هموم البلاد، منوها إلى ان دار الإفتاء متضامنة مع كل صوت يستهدف تطبيق الحياة الكريمة.









وأضاف "عمران" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي أم سي": دار الإفتاء توجه الدعوة للتضامن مع حياة كريمة فيما يخص تحديد النسل، مشددا على أن جودة النسل أفضل من كثرة النسل بطرق غير واعية.







