إطلاق اسم علي حميدة على أحد شوارع مطروح

قرر المجلس التنفيذى بمطروح برئاسة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح إطلاق اسم الفنان الراحل علي حميدة علي أحد شوارع مطروح تقديرا لدورة كأحد الفنانين المميزين .









وافق المجلس التنفيذى علي اطلاق اسم الفنان الدكتور علي حميدة على اسم الطريق الجديد الواصل بمنطقة ابنى بيتك بعلم الروم حتى القرية الأوليمبية بالكيلو 9.





كما وافق المجلس التنفيذى علي إطلاق عدد من الأسماء على المنشآت والشوارع بمطروح تخليدًا لذكرى الراحلين والشهداء من أبناء مطروح .





ووافق المجلس على إطلاق اسم المجاهد نوح إبراهيم عكش من مجاهدى معركة وادى ماجد عام 1915 على مدرسة علم الروم 2، وإسم العمدة عبد الخالق سنوسى على الكوبرى الجديد أعلى السكة الحديد بمدينة مرسى مطروح.





واسم شهداء الشرطة من سيوة وهم كلا من الشهيد جندى عبد السلام دحمان على مدرسة سيوة المنشأة حديثًا ، والشهيد جندى محمد على موسى على مدرسة ابنى بيتك تخليدا لذكراهم .

كما استعرض صالح حمد مدير إدارة المجالس جدول أعمال المجلس التنفيذي ومنها موضوعات تنفيذ القانون 150 لسنة 2020 بشأن تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع وأهمية الاستفادة منه فى توفير مزيد من فرص العمل مع استغلال الساحات والجراجات .





كما وافق المجلس على تعديل مسار خط الطرد لمشروع الصرف الصحى بشارع الإمام مالك تمهيدا لإستكمال الأعمال المطلوبة بالشارع من رصف وكهرباء ومياه وتليفونات وغيرها مع نهو أعمال خط الإنحدار للبدء خلال اسبوع من تاريخه.





كذلك وافق المجلس على تفعيل مركز تدريب الحماية المدنية والتصديق على اللائحة الداخلية لتدريب العاملين المدنيين .





كما وجه محافظ مطروح الشكر لرؤساء المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحى على جهود إزالة تراكمات مياه الأمطار، وموجهًا رؤساء المدن بحصر كافة الاحتياجات بالمدينة وجميع القرى التابعة ، وعرض خطة متكاملة حول الأعمال المطلوبة ، كما وجه محافظ مطروح بالإسراع فى انهاء أعمال مد خطوط التليفونات لعدد من المناطق مع دراسة وصولها الى المناطق الأخرى خاصة الاكثر كثافة للتيسير على المواطنين خاصة مع ارتباط التعليم أون لاين بخدمات التليفون والانترنت.





حضر الاجتماع الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح واللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام والعميد حاتم السبع السكرتير المساعد والشيخ محمد الحبونى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح ورؤساء المدن ووكلاء الوزارات ورؤساء ومديري المديريات والإدارات بالمحافظة.