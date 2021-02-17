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روشتة للحماية من الأتربة والعواصف.. أستاذ طب وجراحة العيون يكشف

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 10:33 م
صدى البلد
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إسراء صبري
قال عمرو السمرة، أستاذ طب وجراحة العيون بمعهد بحوث أمراض العيون، إن طقس اليوم الممتزج بالرياح والأتربة والأمطار يمكن ان يصيب الأعين بالكثير من الأضرار، معقبا: يمكن أن تتعامل العين مع الجسم الغريب على الفور وتتخلص منه مثل الدموع.

واسترسل "السمرة" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي أم سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، في بعض الأحيان لا تستطيع الأعين التعامل مع بعض الأجسام؛ نتيجة التصاقها بالقرنية، وعليه؛ قد يلزم الأمر التوجه إلى طبيب من أجل إزالة مثل هذه الأجسام، فضلا عن الأتربة التي يمكن ان تسبب التهاب.

وأكمل: في حالة زيادة نسبة إفرازات الأعين نتيجة الأتربة والرياح يفضل للمواطن أن يذهب للطبيب، ولكن في حالة عدم القدرة يمكنه استخدام بعض القطرات التي تحتوي على مضاد حيوي، ولكن بدون كورتيزون، وذلك لقدرة الكورتيزون على زيادة الالتهابات.
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