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سامي عبد العزيز: الزيادة السكانية أخطر من الإرهاب.. ونهج السيسي له عوائد اقتصادية كبرى

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:07 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
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هاني حسين
قال  الدكتور سامى عبدالعزيز عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة الأسبق، إنهم في الخارج يدرسون نظام وطريقة الرئيس عبد الفتاح السيسي في التعامل مع كافة القضايا والمشروعات.

وأضاف سامي عبد العزيز، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "نهج الرئيس السيسي له عوائد اقتصادية كبرى لا يتخيلها أحد".

وأشار سامي عبد العزيز إلى أن الزيادة السكانية مشكلة أخطر من الإرهاب، وحديث الرئيس يؤكد أننا أمام فرصة ذهبية للتعامل مع خطر الزيادة السكانية.

وأكمل سامي عبد العزيز "نحتاج إلى فريق عمل يضع آليات حل ملف الزيادة السكانية، ويقدم تقريرا شهريا عنه للرئيس".

ولفت سامي عبد العزيز إلى أن جميع المواطنين أطراف في قضية الزيادة السكانية، ولابد من توافر حوافز إيجابية لكل من يشارك في تنظيم النسل والأسرة.
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