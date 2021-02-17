إبراهيم عيسى: يجب أن تتخلى الدولة عن المشروعات الصغيرة للقطاع الخاص





أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن جهود الدولة المصرية من خلال المشروعات القومية والاستثمار حقيقة وموجودة على أرض الواقع،حيث إننا نعيش الآن أمام عدد كبير من المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية وتطويرها.





وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الدولة تتولي إقامة هذه المشروعات من خلال شركات قطاع عام بشكل كبير، إلا أنه يجب ترك المشروعات الصغيرة للقطاع الخاص.





وأشار إلى أن المستثمر يتعامل مع الشعب وليس الحكومة، مؤكدًا أن الاستثمار لابد أن يؤدي عمله في اقتصاد معروف بالنسبة له ويكون أمام اقتصاد حر وقطاع خاص، موضحًا أن الصادرات المصرية بعيدًا عن الثروات هي ملك للقطاع الخاص، حيث إن مصر مهمة للعالم كله.