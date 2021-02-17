ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إبراهيم عيسى: يجب أن تتخلى الدولة عن المشروعات الصغيرة للقطاع الخاص

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:34 م
الإعلامي إبراهيم
الإعلامي إبراهيم عيسى
Advertisements
قسم التوك شو

أكد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن جهود الدولة المصرية من خلال المشروعات القومية والاستثمار حقيقة وموجودة على أرض الواقع،حيث إننا نعيش الآن أمام عدد كبير من المشروعات الخاصة بالبنية الأساسية وتطويرها.

وأضاف الإعلامي إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن الدولة تتولي إقامة هذه المشروعات من خلال شركات قطاع عام بشكل كبير، إلا أنه يجب ترك المشروعات الصغيرة للقطاع الخاص.

وأشار إلى أن المستثمر يتعامل مع الشعب وليس الحكومة، مؤكدًا أن الاستثمار لابد أن يؤدي عمله في اقتصاد معروف بالنسبة له ويكون أمام اقتصاد حر وقطاع خاص، موضحًا أن الصادرات المصرية بعيدًا عن الثروات هي ملك للقطاع الخاص، حيث إن مصر مهمة للعالم كله.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

التعاون الدولي فى2020.. 6.7 مليار دولار تمويلات تنموية لقطاعات الدولة.. 3.1 مليار دولار للقطاع الخاص.. تنفيذ مشروعات متنوعة فى النقل والمواصلات والإسكان الاجتماعي

9.8 مليار دولار تمويلات أجنبية للدولة والقطاع الخاص.. تعرف على تفاصيل التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي خلال 2020

التعاون الدولي: مصر الأولى في استثمارات "البنك الأوروبي" بجنوب المتوسط بأكثر من مليار يورو

إبراهيم عيسى: لدينا 102 ألف منشأة صناعية تشغل 2 مليون مصري 90% منها قطاع خاص

إبراهيم عيسى: التزمت الديني بداية الإرهاب والتطرف

إبراهيم عيسى: مؤشر الديمقراطية دلالة قوية للشركات قبل الاستثمار

ترشيحاتنا

زعيم أكبر عصابة للتسول بالقاهرة يهتك عرض طفل لإجباره على العمل معه.. تفاصيل

سقوط 14 شجرة يقطع كابلات الكهرباء ويغلق الطرق في القليوبية.. صور

«ليفربول إيكو» ترد على متهمي محمد صلاح بالكسل

الشهر العقاري: «التعديل» سيعجل إجراءات تسجيل ملكية عقار.. فيديو

أخبار الزمالك.. الفريق يتصدر قمة الدوري بهزيمة الإسماعيلي .. منع ظهور اللاعبين على قنوات أون تايم سبورتس

تفاصيل المكالمة الهاتفية بين نتنياهو وبايدن

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان يدفيك.. طريقة عمل حمص الشام بخطوات سهلة

رانيا فريد شوقي ضيفة المهرجان .. ختام فعاليات مسرح الهواة بقرار وزير الشباب والرياضة بمضاعفة قيمة جوائزه .. شاهد

لـ صحة أسرتك.. احذري تخزين هذه الأطعمة لفترات طويلة