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مقرر القومي للسكان سابقا: زيادة عدد مواطني مصر 7 أضعاف ألمانيا وإيطاليا في 66 سنة

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:18 م
الزيادة السكانية
الزيادة السكانية
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هاني حسين
قال  عمرو حسن مقرر المجلس القومي للسكان سابقا، إن  نصيب الفرد في مصر من مياه نهر النيل أقل من 600 متر مكعب سنويا، وفي عام  2050 نصيب الفرد سيكون أقل من 400 متر مكعب .

وأضاف  عمرو حسن  في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الزيادة السكانية في مصر 7 أضعاف الزيادة السكانية في بعض الدول الأوروبية".

وتابع عمرو حسن:":  زيادة عدد مواطني مصر في 66 عاما بـ 78 مليون نسمة، بينما دولة مثل إيطاليا زادت 12 مليون نسمة في 66 عاما".

وأكمل عمرو حسن:"  زيادة مواطني مصر خلال 66 عاما 7 أضعاف الزيادة السكانية في ألمانيا وإيطاليا"، مضيفا:"  لابد من تخفيف الزيادة السكانية للاستفادة من موارد الدولة".

ونوه عمرو حسن بأن  مصر بها زيادة سكانية غير منضبطة ونحتاج إلى ضبطها من اجل تحقيق الاستفادة المثلى من الطاقات البشرية ".
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