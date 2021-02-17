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أخبار العالم

اجتماع عاجل لخلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع السعودية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:07 م
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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محمود نوفل
التقى نائب قائد قوات الدفاع الجوي قائد خلية دعم الأزمات المؤقتة لجائحة كورونا بوزارة الدفاع اللواء المهندس الركن محمد بن سلامة البلوي عبر الاتصال المرئي، قادة المناطق والقواعد الجوية والأساطيل والمجموعات بالمملكة. 

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس، يأتي اللقاء لاستعراض خطة تحصين منسوبي القوات المسلحة بلقاح (COVID-19) والمبادرات التي ستُنفذ, بحضور أعضاء الخلية من جميع الجهات المعنية بالوزارة.

بحث الاجتماع  أهمية مضاعفة الجهود؛ لتحصين منسوبي وزارة الدفاع عن طريق مراكز التحصين التي أنشأتها الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة في جميع المناطق العسكرية، والتأكيد على حثّ منسوبي الوزارة على تسجيل بياناتهم عن طريق وحداتهم في نظام تحصين بالوزارة، وأهمية التقيد بتطبيق الإجراءات الاحترازية، وإيقاع العقوبات النظامية على من يخالف ذلك.

كما ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللقاء واتخذ حيالها العديد من التوصيات والقرارات.
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