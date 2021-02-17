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رياضة

منتخبا الشباب والناشئين يبدآن رحلة التجهيز غدًا بالمسحات الطبية

الأربعاء 17/فبراير/2021 - 11:32 م
صدى البلد
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يسري غازي
يبدأ غدا منتخبا الشباب والناشئين من مواليد 2003 و2006 رحلة عملهما بإجراء المسحات الطبية للاعبين المختارين ضمن المجموعة الأولى التي سيتم اختبارها من خلال معسكر مفتوح يقام الأسبوع المقبل.

وقال محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطني للشباب إن فترة اختيارات اللاعبين سوف تتم من خلال عدة أفواج لضمان متابعة أكبر عدد من اللاعبين عن قرب، كما أن المجموعة التي ستدخل معسكر الأسبوع المقبل لا يعد اختيارا نهائيا .

من جانبه أكد مؤمن سليمان المدير الفني لمنتخب الناشئين حرصه على اتباع الإجراءات الاحترازية في وضع قواعد المنتخب مع توقف مسابقات الناشئين ما يجعل التجمعات الأولى للمنتخب ستتكون من مجموعات مختلفة من اللاعبين حتى يتم الاختيار النهائي، وهو ما يتطلب أن يبذل اللاعبون كل جهدهم من أجل ضمان مقعد لهم في صفوف الفريق.

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