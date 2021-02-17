حفظ حقوق اللاعبات.. قرارات مهمة لمجلس إدارة اتحاد اليد

أصدر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر، عدة قرارات مهمة في اجتماعه الأخير وجاءت كالآتي:





الموافقة على أن يكون القيد لأندية المحترفين للموسم القادم فقط ٢٠٢٢/٢٠٢١ ( إنتهاء مرحلة المرتبط مواليد ٢٠٠٠ ) لـ ٢٠ لاعبا من بينهم علي الأقل لاعبين اثنين مواليد٢٠٠٠.





الاجتماع بأعضاء الجمعية وأعضاء المنتخب الأول لتقديم التهنئة بنجاح تنظيم بطولة العالم فى نسختها الـ 27 للرجال لكرة اليد وذلك يوم٢٠٢١/٢/٢٧.





وجاءت القرارات منصفة للاعبات اليد لحفظ حقوقهن وكانت سببا لأزمات عديدة ، ومنها قائمة القيد للاعبات الموسم القادم ٢٠٢٢/٢٠٢١ تضم ١٨ لاعبة ، و بدءًا من موسم ٢٠٢٣/٢٠٢٢ يحق لأي لاعبه الانتقال الحر لأي نادي بشرط ، ان تكون اللاعبة قد اتمت اللعب لناديها ثلاثة مواسم على الأقل بعد ، انتهاء مرحلة المرتبط الأخيرة بعد اعتماد القرار في الجمعية العمومية القادمة.





مع ملاحظة أن يضم أي نادٍ لاعبتين فقط كحد أقصى في الانتقال الحر وغير ذلك باستغناء رسمي من ناديها، و يجوز للاندية عمل عقود للاعبات علي نموذج عقد الاتحاد بدءًا من الموسم القادم٢٠٢٢/٢٠٢١ وسيقوم الاتحاد بتوثيقها.





واختتمت القرارات بترشيح عمرو فتحي ليكون المنسق مع الاتحاد الدولي في هذا الشأن.



