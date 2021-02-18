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سكان منطقة 247 بحدائق أكتوبر يستغيثون من عدم تركيب المرافق لهم.. فيديو

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:19 ص
منطقة 247 بحدائق
منطقة 247 بحدائق أكتوبر
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ندى رأفت

قال شريف بسيوني، أحد سكان منطقة 247 إسكان اجتماعي بحدائق أكتوبر المتضررين، إن السكان يقيمون بهذه المنطقة منذ 3 أعوام، ولكن يعانون من عدم وصول خدمة الغاز، مضيفًا أنه بعد محاولات عديدة، قامت شركة الغاز بفتح باب التعاقدات منذ حوالي أسبوع تقريبًا.


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وأضاف شريف بسيوني، في مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة" المُذاع على فضائية "المحور"، أن شركة الغاز قامت بتأجيل التعاقدات لمدة يومين ثم وضعت شرطاً أو بنداً بموافقة من جهاز مدينة حدائق أكتوبر تتراوح قيمتها من 800 إلى 1000 جنيه، معقبًا: "ديه حاجة فوق حدود أهالي المنطقة، لأن معظم الأهالي محدودة الدخل".


وتابع أحد سكان منطقة 247 بحدائق أكتوبر المتضررين، أنه من المفترض أن الشقق الخاصة بمحدودي الدخل والإسكان الاجتماعي، تُسلّم للسكان بكافة الخدمات، سواء كان غازًا، أو مياهًا ، أو كهرباء وغيرها.


وطالب السكان بمعاملتهم مثلما تم التعامل مع سكان مشروع دهشور وجميع مشاريع الإسكان السابقة والحالية حيث التعاقد بدون رسوم من الجهاز ومقصورة على تكاليف التعاقد على الغاز. 

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