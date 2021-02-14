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بين الناس

كفانا أعباءً.. سكان مشروع 247 عمارة بحدائق أكتوبر يستغيثون من تكاليف الغاز والشبكة الأرضية

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:20 م
مي عبدالحميد ـ المدير
مي عبدالحميد ـ المدير التنفيذي لصندوق التمويل العقاري
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أحمد النشوقي
كفانا أعباءً.. بهذه الكلمات بدأ سكان مشروع 247 عمارة بحدائق أكتوبر شكواهم لـ "صدى البلد" والخاصة بـ بروتوكول الإسكان الاجتماعي بند 14، والذي ينص على تحمل السكان تكاليف شبكة الغاز الأرضية "البنية التحتية" ما يمثل عبئًا ثقيلًا على كاهلهم حيث إنهم محدودو الدخل، ناهيك عن أن معظمهم سيتعاقد بنظام التقسيط.  

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وتساءل سكان مشروع 247 عمارة بعد أن فرض جهاز حدائق أكتوبر موافقة لكل شقة ترفق مع أوراق التقديم للغاز بعد دفع رسوم الموافقة 950 جنيهًا بالإضافة إلى رسوم التقديم على الغاز: أليست الشبكة الأرضية "البنية التحتية" تتحملها شركة الغاز أو الدولة مثل شبكتي المياه والصرف والكهرباء وغيرها؟ 

وطالبوا بمعاملتهم مثلما تم التعامل مع سكان مشروع دهشور وجميع مشاريع الإسكان السابقة والحالية حيث التعاقد بدون رسوم من الجهاز ومقصورة على تكاليف التعاقد على الغاز. 

وناشد سكان 247 عمارة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وصندوق التمويل العقاري برئاسة مي عبدالحميد بتخفيف هذه الأعباء عن كاهلهم. 

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصًا منّا على التواصل مع القارئ، وإيمانًا منّا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، يأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم واتساب 01006735360.

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كفانا أعباءً.. سكان مشروع 247 عمارة بحدائق أكتوبر يستغيثون من تكاليف الغاز والشبكة الأرضية
كفانا أعباءً.. سكان مشروع 247 عمارة بحدائق أكتوبر يستغيثون من تكاليف الغاز والشبكة الأرضية
كفانا أعباءً.. سكان مشروع 247 عمارة بحدائق أكتوبر يستغيثون من تكاليف الغاز والشبكة الأرضية
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