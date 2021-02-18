ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

بقيادة محرز.. مان سيتي يدك شباك إيفرتون بثلاثية في الدوري الإنجليزي

الخميس 18/فبراير/2021 - 01:53 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
حقق فريق مانشستر سيتي، في العودة من أرض مُنافسه إيفرتون بفوزٍ مثير بثلاثة أهداف لهدف، وذلك في إطار منافسات الدوري الإنجليزي.

سجل فيل فودين افتتاح التسجيل في الدقيقة 32 من المُباراة، قبل أن يتعادل ريتشارليسون لأصحاب الأرض بهدفٍ في الدقيقة 37.  

وفي الدقيقة 63 أحرز النجم الجزائري رياض محرز أجمل أهداف المُباراة، وأكمل بيرناردو سيلفا الثلاثية بهدف صاروخي في مرمى التوفيز.

ورفع مانشستر سيتي رصيد نقاطه بفوز اليوم للنقطة 56 ليعُزز صدارته لجدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

وتجمد رصيد إيفرتون عند النقطة 37 يحتل بها الفريق المركز السابع.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زلزال مانشستر سيتي يضرب تشيلسي بالثلاثة في الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي يسقط برمنجهام بثلاثية ويتأهل للدور المقبل في كأس الاتحاد الإنجليزي

مانشستر سيتي يفوز على برايتون بهدف نظيف ويصعد للمركز الثالث في البريميرليج

الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يكتسح وست بروميتش برباعية في الشوط الأول

ليستر يتعادل مع إيفرتون 1-1 في البريميرليج

مانشستر سيتي يكتسح توتنهام بثلاثية ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

أصغر متسولة في القاهرة: زعيم العصابة هتك عرضي واستغلني جنسيا

دعم نقدى مشروط.. تفاصيل وموعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة

نشرة المرأة والصحة| تأثير استهلاك الكافيين المنتظم على بنية الدماغ.. ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل المشوي؟

الأرصاد توجه رسالة مهمة لمواطني القاهرة والوجه البحري

بمشاركة ماكرون.. الرئيس السيسي يوجه رسالة عاجلة للمجتمع الدولي بشأن لقاحات كورونا

مواصفات وأسعار أوبل أسترا 2021 في السوق المصري.. صور

Advertisements

تصرف غير لائق من شيكابالا تجاه نجم الاهلي السابق في لقاء الإسماعيلي

حفظ التحقيقات.. القصة الكاملة لإلغاء التحفظ على أموال حسن حمدي

أول تعليق من محمد يوسف مدرب البنك الأهلي بعد الاستغناء عنه

أتمنى الناس تحترم نفسها .. مصطفى محمد يرد على أحمد بلال

شاهد.. سيراميكا كليوباترا يتعرض لظلم تحكيمي في مباراة الاتحاد السكندري

إقالة محمد يوسف من تدريب نادي البنك الأهلي

«ليفربول إيكو» ترد على متهمي محمد صلاح بالكسل

أخبار النادي الأهلي.. "مش حتطول مع الفريق" رسالة إبراهيم سعيد لـ كهربا.. وسر جلوس ديانج ومحمد شريف على مقاعد البدلاء

حسين السيد: تعرضت للضرب من حازم إمام.. ونحتاج دعم جماهير الإسماعيلي

حسين السيد: حكم مباراة الزمالك والإسماعيلي أخبرني بعدم تذكر البطاقة الصفراء

أخبار الزمالك.. الفريق يتصدر قمة الدوري بهزيمة الإسماعيلي .. منع ظهور اللاعبين على قنوات أون تايم سبورتس

إصابة مترجم باتشيكو بـ كورونا وإلغاء مؤتمر مباراة الزمالك والاسماعيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مقابلة خطيبته.. خمسيني مهدد بالسجن لـ 6 أشهر .. ما القصة؟

تعرف على أسعار ومواصفات تويوتا راش موديل 2021 في السوق الخليجي

مسنة تطعن زوجها الرابع بسكين مطبخ حتى الموت.. والسبب شاحن آيباد