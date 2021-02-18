أطباء مستشفى جامعة الفيوم يستخرجون مسمار مسلح من قلب طفل

نجح عدد من أطباء مستشفى الفيوم الجامعى وهم (الدكتور محمد صفاء والدكتور محمود الزيادي والدكتور محمد عبد الوهاب والدكتور أحمد نادي) في إ جراء أول عملية جراحية حرجة ومعقدة من نوعها بالمستشفى الجامعى ل استخراج مسمار مسلح من عضلة قلب طفل يبلغ من العمر 8 سنوات.

كان مستشفى الفيوم الجامعي ، قد استقبل حالة خطيرة لطفل يعاني من اختراق مسمار حديد لعضلة القلب إثر تعرضه لحادث ، سقوط على الأرض أثناء توجهه للصلاة فى مسجد بجوار منزله بمدينة الفيوم.

وعلي الفور ترأس الدكتور محمود الزيادي، استشاري جراحات القلب والصدر بكلية الطب بجامعة الفيوم، عملية معقدة و فريدة من نوعها، تمكن الفريق الطبي خلالها من إنقاذ الطفل البالغ من العمر 8 سنوات ، ونجح الأطباء من استخراج المسمار المسلح من عضلة قلب الطفل.

ضم الفريق الطبى الذى اجرى العملية فريق التخدير المكون من الدكتور مينا محروس مدرس مساعد تخدير جراحة القلب والصدر والدكتورة ضحي نائب التخديربكلية الطب بجامعة الفيوم.

وتوجهت أسرة الطفل بالشكر والتقدير لأطباء مستشفى جامعة الفيوم على أجراء العملية ، بعد أن رفضت بعض مستشفيات الفيوم قبول الحالة لضعف الإمكانيات لإجراء مثل هذه العمليات الحرجة والمعقدة.

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قرر الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول العملية والنظرية بجامعة الفيوم للعام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ اعتبارًا من يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١ بنفس الجداول ونفس الآلية والترتيب السابق إقراره من قبل كليات الجامعة المختلفة، وفي نفس أماكن عقد الامتحانات السابق تحديدها.





وأضاف شديد، أن هذا ياتي في ضوء قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا في اجتماعها يوم السبت الموافق ١٣ فبراير ٢٠٢١ والذي صدر على إثره قرار بمد إجازة نصف العام الجامعي ٢٠٢٠/٢٠٢١ لمدة أسبوع على أن يتم استئناف الفصل الدراسي الثاني بالجامعات يوم السبت الموافق ٢٧ فبراير ٢٠٢١.



















