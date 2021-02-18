المقاولون العرب: رغبة لاعبينا وراء انضمامهم للقطبين.. ونسعى للعودة إلى مستوانا في الدوري

قال محمد عادل فتحي المشرف على الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، إن طاهر محمد طاهر وسيف الدين الجزيري لاعبا الفريق السابقين، اختارا الانضمام للأهلي والزمالك رغم مزاحمة بيراميدز عليهما، مشيرا إلى سعي الفريق للعودة إلى مستواه المعهود فى الدوري الممتاز.





وأضاف محمد عادل في تصريحاته لقناة "أون تايم سبورتس 2" عبر برنامج جمهور الثالثة: "كنا جاهزين في أي وقت أن يخرج طاهر محمد طاهر للاحتراف خارج مصر، وظهر الأهلي الذي كان يريد اللاعب وطاهر أيضًا أبدى رغبته في الانضمام للأهلي".





وأضاف: "كنا نريد الاستفادة من العائد المادي من وراء سيف الدين الجزيري، وتعاقدنا معه من البداية للاستثمار، وكان لديه ثلاثة عروض من الزمالك وبيراميدز والكويت، ولدينا البدائل في الفريق ولم نتوقع تدهور النتائج بهذا الشكل وسنحاول تحسين الوضع".





واختتم المشرف على الكرة بنادي المقاولون: "بيراميدز كان يحاول الحصول على طاهر والجزيري ولكن رغبة اللاعبين كانت هي الشيء الحاسم، سواء الجزيري ورغبته في الانضمام للزمالك وطاهر ورغبته في الانضمام للأهلي".



