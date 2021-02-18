أوساكا تنهي حلم سيرينا في البطولات الأربع الكبرى

أنهت نعومي أوساكا آمال سيرينا وليامز في معادلة الرقم القياسي بحصد اللقب 24 في البطولات الأربع الكبرى عندما تغلبت 6-3 و6-4 على منافستها الأمريكية في قبل نهائي أستراليا المفتوحة للتنس اليوم الخميس.





وفي إعادة لمواجهتهما المثيرة للجدل في نهائي أمريكا المفتوحة 2018 عززت أوساكا مكانتها على عرش تنس السيدات وتعاملت مع عودة الجماهير إلى المدرجات بعد انتهاء العزل العام لـ 5 أيام.





وتلعب أوساكا الفائزة بـ 3 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى في النهائي ضد جينيفر برادي أو كارولينا موخوفا.





وقالت أوساكا في مقابلة بعد المباراة: "ارتكبت العديد من الأخطاء السهلة في الأشواط القليلة الأولى. كنت متوترة حقا وخائفة في البداية ثم تحسن الوضع بمرور الوقت".





وتابعت: "أشعر بالفخر في كل مرة ألعب فيها ضدها ولم أرد الخروج بشكل مؤسف. أردت فقط تقديم أفضل ما لدي".





وكسرت سيرينا إرسال أوساكا الأول لكن اللاعبة اليابانية المصنفة الثالثة في البطولة انتصرت في 5 أشواط متتالية بعد أداء مذهل قبل أن تنهي المجموعة الأولى بضربة أمامية قوية.





ونجحت أوساكا في كسر إرسال سيرينا في بداية المجموعة الثانية وحافظت على تفوقها إلى أن ارتكبت 3 أخطاء مزدوجة لتدرك اللاعبة الأمريكية التعادل 4-4.





لكن سيرينا تعثرت في الشوط التالي بخطأ مزدوج ومنحت أوساكا 3 فرص لكسر الإرسال.



